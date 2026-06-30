Лучший день для смены прически поможет подобрать лунный календарь.

Стрижка - это не просто изменение облика. Наши предки верили, что в волосах скрывается жизненная сила человека, поэтому к данной процедуре стоит подходить ответственно. Чтобы новая прическа не стала разочарованием, рекомендуется использовать лунный календарь стрижек. Он перечислит дни, что лучше всего подходят для изменения стиля. Данный инструмент также могут использовать парикмахеры для планирования процедур.

Когда стричь волосы в июле 2026 года

Как понятно из названия, такой календарь стрижек основан на фазах и положении на небе Луны. Лунное влияние на нашу шевелюру отличается в разные даты. Считается, что правильно подобранный для процедуры день может укрепить корни, сделать волосы послушными и даже привлечь удачу. А если выбрать неблагоприятное число, то новая прическа точно будет неудачной.

Чтобы выделить удачные для стрижки даты, взглянем, каким будет лунный календарь в июле:

Видео дня

с первого по тринадцатое и с тридцатого по тридцать первое число - фаза убывания;

четырнадцатое июля - новолуние;

с пятнадцатого по двадцать восьмое число - фаза роста;

двадцать девятое число - полнолуние.

На основе этих данных можно определить самые благоприятные дни для стрижки в июле 2026. Ими будут 2, 5, 7, 8, 15-18, 22, 24-26 число. Запланированные на перечисленные даты процедуры пройдут с блестящим результатом и минимальным ущербом для шевелюры. А новая прическа даже превзойдет ожидания, идеально подчеркивая ваш образ.

Также следует запомнить, в какие дни нельзя стричь волосы. Стоит избегать дат 1, 3, 4, 9, 10, 14, 19, 23, 29 июля. Результат получится совершенно не тем, что вы ожидаете. А шевелюра после процедуры будет выглядеть хуже и потеряет прежний блеск. Если есть возможность, процедуру лучше перенести на удачные или по крайней мере нейтральные даты.

В целом лунный календарь стрижек на июль 2026 используют так: планируют различные процедуры с учетом фаз Луны. К примеру, когда спутник растет, то укорачивание волос проходит особенно гладко. В такой период шевелюра отрастает быстро, но плохо поддается укладке и быстро меняет форму. А когда Луна начинает увеличиваться, можно завивать и выпрямлять локоны, поскольку волосы становятся чрезвычайно послушными.

По лунному расписанию также можно подобрать удачные для окрашивания дни. Для этих целей рекомендуется обратить внимание на 2, 5, 16, 18 и 24 число. Именно в эти дни великолепно пройдут даже такие непростые процедуры, как осветление, тонирование и омбре. А замаскировать седину получится совсем без следа. В то же лучше избегать дат 1, 4, 10-12, 23, 28-29 июля.

Лунную энергетику можно направить на увеличение достатка. Если хотите разбогатеть, стрижка в июле 2026 должна проходить 5, 6, 12, 17, 25 или 30 числа. Именно в эти даты Луна будет иметь положительную финансовую энергию. Любые изменения внешнего вида будут направлены на привлечение денег.

Также по лунному расписанию можно определить, когда стричь волосы для оздоровления. Для этого выбирайте 15-18, 22, 25-26 июля. Вскоре после процедуры вы заметите, что волоски стали густыми и больше не секутся, а также меньше выпадают. Перечисленные даты также удваивают эффективность любых оздоровительных процедур.

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