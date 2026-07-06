Укргидрометцентр предупредил о непогоде 6 июля: какие области в опасности (список)

Синоптики предупреждают о грозах.

На понедельник, 6 июля, в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"6 июля днем на северо-востоке страны ожидаются грозы", – прогнозируют синоптики.

I уровень опасности объявлен в:

Видео дня

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Харьковской областях.

Погода 6 июля – прогноз на сегодня

В понедельник в Украине ожидается переменная облачность. Днем в Украине местами (на северо-востоке повсеместно) пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преимущественно западный, 7–12 м/с, днем в северной части местами порывы будут достигать 15–20 м/с.

Воздух прогреется до +20°...+25°, на юге и юго-востоке страны будет несколько теплее, +24°...+29°.

В Киевской области сегодня также переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, по области – грозы. Ветер западный, 7–12 м/с, днём по области местами порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура в Киевской области ожидается в пределах от +20° до +25°, а в столице воздух прогреется до +22°...+24°.

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