Магнитные бури в начале недели: прогноз на 6 июля (график)

На прошлой неделе ученые фиксировали на Земле магнитные бури уровней G1-G3.

На прошлой неделе ученые фиксировали на Земле магнитные бури от слабых до сильных. Новая рабочая неделя должна начаться уже без шторма. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, уже вчера, 5 июля, магнитной бури не было. Кр-индекс поднялся до 4,2, а магнитная буря начинается с отметки 5.

Сегодня, 6 июля, магнитной бури также не ожидается. Кр-индекс, по прогнозу портала, будет на уровне 4.

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В ближайшие дни геомагнитная активность продолжит постепенно снижаться.

Земля входит в афелий - что это значит

Сегодня, 6 июля, Земля пройдет афелий – самую удаленную точку своей орбиты вокруг Солнца. Около 20:30 по киевскому времени расстояние между нашей планетой и светилом составит примерно 152,1 млн километров. Несмотря на это, в Северном полушарии продолжается лето. Причина проста: смену времен года определяет не удаленность от Солнца, а наклон земной оси. Хотя в афелии Земля получает примерно на 7% меньше солнечной энергии, разница почти не отражается на погоде, поскольку атмосфера и океаны сглаживают этот эффект. Дата афелия постепенно меняется под влиянием гравитации Луны и других планет.

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