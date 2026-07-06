Магнитные бури в начале недели: прогноз на 6 июля (график)

На прошлой неделе ученые фиксировали на Земле магнитные бури от слабых до сильных. Новая рабочая неделя должна начаться уже без шторма. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, уже вчера, 5 июля, магнитной бури не было. Кр-индекс поднялся до 4,2, а магнитная буря начинается с отметки 5.

Сегодня, 6 июля, магнитной бури также не ожидается. Кр-индекс, по прогнозу портала, будет на уровне 4.

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В ближайшие дни геомагнитная активность продолжит постепенно снижаться.

Магнитные бури в начале недели: прогноз на 6 июля (график)

Земля входит в афелий - что это значит

Сегодня, 6 июля, Земля пройдет афелий – самую удаленную точку своей орбиты вокруг Солнца. Около 20:30 по киевскому времени расстояние между нашей планетой и светилом составит примерно 152,1 млн километров. Несмотря на это, в Северном полушарии продолжается лето. Причина проста: смену времен года определяет не удаленность от Солнца, а наклон земной оси. Хотя в афелии Земля получает примерно на 7% меньше солнечной энергии, разница почти не отражается на погоде, поскольку атмосфера и океаны сглаживают этот эффект. Дата афелия постепенно меняется под влиянием гравитации Луны и других планет.

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