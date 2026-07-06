Как охладить дом в жару: исследователи назвали эффективные методы

По словам ученых, ключевую роль в снижении температуры играет внешнее затенение, а также контроль вентиляции.

Пока люди спасаются от летней жары с помощью мисок с ледяной водой, открытых чердачных люков и влажных тканей, исследователи из университета Лафборо в Великобритании решили найти действительно эффективный способ охлаждения домов. Об этом пишет BBC.

В своём исследовании они использовали два идентичных дома. Один из них оставили без изменений – без дополнительного затенения или специального оборудования. Второй оснастили внешней системой затенения, а также датчиками, которые имитируют тепло, выделяемое людьми внутри жилища.

Доктор Бен Робертс, старший преподаватель кафедры здоровых зданий этого университета, считает, что застройщикам, возможно, придется предусматривать наружные солнцезащитные конструкции в новых домах, чтобы защитить их от повышения температур и будущих периодов жары.

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"Кондиционирование воздуха сейчас становится для нас определенной проблемой, поскольку электросеть не способна справиться с таким объемом спроса на электроэнергию. Если кондиционеры станут широко распространенными, нам придется модернизировать электросеть", – отметил он.

В связи с этим, по его мнению, в домах будут всё чаще применяться наружные солнцезащитные элементы.

"В будущем, по мере дальнейшего потепления климата, в районах с экстремальными условиями, особенно там, где невозможно открыть окна из-за шума или загрязнения, мы, к сожалению, можем столкнуться с необходимостью использования кондиционеров", – добавил ученый.

Робертс отметил, что результаты исследования показали: затененный дом обладает "значительной защитой" от жары. По его словам, по сравнению с обычным жильем температура в нём была на 6 градусов ниже.

Исследователи также изучали, как простые изменения в способах вентиляции жилья могут помочь поддерживать прохладу в жаркую погоду.

По словам Робертса, во время жары рекомендуется держать окна закрытыми в течение дня. Он пояснил, что хотя такой совет может показаться нелогичным, он помогает предотвратить попадание горячего воздуха в дом.

Подробнее о борьбе с жарой

Ранее УНИАН писал о неожиданном трюке, который поможет охладить дом в жару. Отмечалось, что даже замена привычных ламп накаливания может несколько снизить температуру в помещении.

Также эксперты рассказали, как правильно проветривать дом во время жары. По словам специалистов, лучшее время для открывания окон – это рано утром и поздно вечером.

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