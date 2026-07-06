Эксперты объяснили, откуда взялось это число и сколько нужно проходить каждый день на самом деле.

Каждый, кто хоть раз задумывался об увеличении физической активности, знает про 10 тысяч шагов, которые якобы нужно проходить в день. Именно это количество годами считался здоровой нормой. Многие люди верят, что это магическое число поможет им похудеть и вылечить все болезни. Однако при этом никто не знает, почему надо ходить именно 10 тысяч шагов. Мы же разобрались, какой на самом деле здоровый показатель для большинства людей.

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Сколько нужно проходить шагов в день на самом деле

О влиянии ходьбы на здоровье рассказало издание Huffpost.

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По словам экспертов, показатель 10 тысяч шагов, скорее всего, возник в Японии. Японский иероглиф для числа 10000 похож на идущего человека, поэтому именно это число сделали "золотым стандартом". С тех пор оно часто встречалось в рекламных слоганах и маркетинговых компаниях по продаже фитнес-часов.

Кроме того, такое круглое число красиво смотрится и легко запоминается. Именно поэтому оно стало неофициальным идеалом того, сколько шагов в день надо делать, чтобы похудеть.

Однако на самом деле нет особенной магии в том, что дает 10 тысяч шагов в день. Центр по профилактике заболеваний США рекомендует выделять хотя бы 30 минут на день для умеренной физической активности. Если речь идет о ходьбе, то это может быть и меньше 10 тысяч шагов.

На самом деле даже ходить всего 4400 шагов в день уже полезно для здоровья. Одно исследование показало, что такое количество снижает смертность на 41% среди женщин старше 60 лет. А если ходить хотя бы 7500 шагов, смертность снижается аж на 65%. Поэтому если вас интересует, сколько нужно ходить в день в 50 лет и старше, можете ориентироваться на этот показатель.

Конечно, чем больше шагов вы делаете каждый день, тем лучше. Но не стоит испытывать чувство вины, если вместо 10 тысяч вы прошли 5 тысяч.

Также эксперты отмечают - важно не только то, сколько шагов в день надо делать, но и в каком темпе. Чтобы ходьба считалась аэробной нагрузкой, она должна быть быстрой. Хорошей скоростью считается та, где вы настолько запыхались, что можете отвечать на вопросы только "да" или "нет".

И не забывайте о другом числе - 30 минут. Полчаса аэробных нагрузок в день будут даже полезнее, чем 8-10 тысяч шагов в медленном темпе. Эту норму особенно важно соблюдать людям с сидячей работой. Эксперты советуют использовать любую возможность, чтобы больше ходить в офисе.

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