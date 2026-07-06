Женщины с этими 6 физическими особенностями привлекают наибольшее внимание мужчин, – исследование

Хотя у каждого свои предпочтения, исследования показывают, что определенные черты у женщин, как правило, нравятся большому количеству мужчин.

Красота, возможно, и в глазах смотрящего, но исследователи уже десятилетиями ищут те физические черты, которые неизменно привлекают внимание, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что хотя у каждого свои предпочтения, исследования показывают, что определенные черты у женщин, как правило, нравятся большому количеству мужчин.

Новые данные из приложения для знакомств Badoo позволили определить шесть физических черт, которые, как оказывается, привлекают наибольшее внимание в интернете.

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"Результаты исследования охватывают широкий спектр признаков – от роста и цвета волос до цвета глаз и даже привычек по уходу за ногтями", – говорится в публикации.

В то же время эксперты предупреждают, что эти результаты не следует рассматривать как универсальный рецепт привлекательности, поскольку личную "химию" между людьми предсказать невозможно.

Тем не менее эти данные дают интересное представление о том, что привлекает внимание людей с первого взгляда. И они свидетельствуют о том, что некоторые черты могут оказывать большее влияние на первое впечатление, чем другие.

Женщины с этими характеристиками чаще получали сообщения и ответы от мужчин на платформе знакомств:

1. Не слишком высокие, но и не слишком низкие

По данным Badoo, почти половина мужчин, а именно 46%, отдают предпочтение женщинам, рост которых составляет от 160 до 167 см.

Издание подчеркивает, что, конечно, это не означает, что женщины, не вписывающиеся в этот диапазон, менее привлекательны.

Эксперты по вопросам знакомств отмечают, что предпочтения очень разнятся, и многие мужчины отдают предпочтение женщинам, которые выше или ниже. Но в приложениях для знакомств именно этот "золотой средний вариант" привлекает наибольшее внимание.

2. Побеждают карие глаза

В фильмах и песнях часто романтизируют голубые глаза, но данные Badoo свидетельствуют, что именно женщины с карими глазами получают больше всего сообщений от мужчин.

Как сообщает YourTango, около 60% опрошенных мужчин предпочитают карие глаза другим цветам.

В то же время некоторые эксперты считают, что сам зрительный контакт может быть важнее цвета глаз.

3. Брюнетки опережают блондинок

В статье отмечается, что этот вывод может кого-то удивить, но в приложениях для знакомств брюнетки опередили блондинок.

По данным Badoo, женщины с каштановыми волосами получили 40% сообщений, тогда как блондинки – лишь 15%.

Другие исследования также показали, что волосы играют важную роль в формировании первого впечатления.

4. Привлекательность "среднего" типа фигуры

Издание сообщило, что одно из самых неожиданных открытий касалось фигуры.

Сервис Badoo обнаружил, что женщины, фигуры которых описывали как "средние", привлекали больше внимания, чем те, у кого была атлетическая фигура.

Этот термин несколько расплывчат и оставляет пространство для интерпретации, но, по мнению исследователей, он подчеркивает важный момент: стандарты красоты зачастую гораздо разнообразнее, чем это может показаться в социальных сетях.

Исследование 2015 года, проведенное Техасским университетом в Остине, показало, что мужчины, как правило, отдают предпочтение женщинам с определенной кривизной нижней части спины – примерно 45,5 градусов от спины до ягодиц.

По мнению исследователей, эта кривизна, вероятно, давала женщинам-предкам преимущество во время беременности, помогая им лучше выдерживать дополнительный вес и вынашивать многоплодные беременности, что, возможно, и сформировало современные стандарты привлекательности.

5. Чистые, ухоженные ногти

Данные свидетельствуют о том, что женщины с чистыми, ухоженными ногтями, как правило, привлекают больше внимания мужчин в сети.

Эксперты по вопросам отношений отмечают, что привычки по уходу за собой могут подавать тонкие сигналы о заботе о себе и уверенности в себе. Интересно, что недавняя тенденция к натуральным ногтям без лака также может играть на пользу некоторым женщинам.

6. Яркая, искренняя улыбка

Исследование, проведенное компанией Match Group, ранее показало, что зубы являются одной из важнейших черт, на которые люди обращают внимание во время первого свидания: 60% мужчин и 71% женщин заявили, что уделяют пристальное внимание улыбке потенциального партнера.

Эксперты отмечают, что улыбка может сделать человека более открытым, позитивным и доброжелательным – а именно эти черты могут быть особенно важны, когда нужно выделиться среди множества профилей на сайтах знакомств.

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