Украина - единственная страна, по которой каждый день бьют баллистикой: заявление Сибиги перед саммитом НАТО

По всему миру хранятся тысячи противоракетных ракет, в то время как Украина ежедневно подвергается ракетным ударам со стороны российских захватчиков, отметил министр.

Украина ожидает реальных шагов от стран-членов НАТО с целью усиления противоракетной защиты от российского террора. Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети X, 6 июля Киев пережил ужасную ночь.

"Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет задачи, которая была бы более неотложной. Это наше главное послание к саммиту НАТО, который состоится на этой неделе", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, когда мировые лидеры отправятся в Анкару, он хотел бы, чтобы они услышали то, что этой ночью услышали семьи в Киеве.

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"Один из самых жестоких обстрелов с применением десятков баллистических ракет. Ужасная канонада громких взрывов, следовавших один за другим. Российские террористы наносили удары по спящим мирным жителям, поражая жилые многоэтажки, чтобы нанести как можно большие потери", – сообщил министр.

Он добавил, что в одном из районов из-под завалов извлекли погибшую семью: мать, отца и ребенка. По мнению Сибиги, послание инициатора войны Владимира Путина в Анкару простое: он будет нацеливать баллистические ракеты на спящих детей и продолжать убийства, пока сможет.

"Как отреагируют лидеры Альянса? Время слабых шагов прошло. Они лишь будут поощрять Москву продолжать и распространять террор за пределы Украины. Самым важным результатом саммита в Анкаре должно стать усиление возможностей Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги", – подчеркнул Сибига.

В частности, глава МИД отметил, что ракеты PAC-3 для "Патриотов" были созданы именно для того, чтобы защищать людей от такого варварства.

"Тысячи таких ракет хранятся на складах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными! Российские ракеты каждую неделю убивают людей. Сейчас Украина – единственная страна в мире, которая каждую неделю подвергается баллистическим атакам. Средства защиты от этого террора должны быть именно здесь", – констатирует Сибига.

Он подчеркнул, что все решения по противовоздушной обороне Украине нужны сейчас, а не позже, ведь для нас время измеряется человеческими жизнями.

Массированная атака на Украину 6 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские захватчики осуществили массированный комбинированный обстрел Украины. В частности, оккупанты запустили 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс" и 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400". В связи с этим зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет.

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