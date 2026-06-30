Две категории украинок обязаны встать на учет и пройти военно-врачебную комиссию.

Военное положение в Украине продлится минимум до 2 августа, и в этот период действует обязательный призыв в армию мужского пола. В то же время многих украинок интересует, каких женщин могут призвать во время мобилизации. Дамам стоит быть внимательными, ведь некоторые категории обязаны становиться на воинский учет и могут быть оштрафованы за нарушение правил.

Какие категории женщин подлежат мобилизации в Украине в 2026 году

Неизвестно, будет ли мобилизация женщин в Украине в будущем, однако на данный момент её нет и не планируется в ближайшее время. Закон №3543 четко говорит, что только граждане мужского пола подлежат призыву в военное время.

Хотя мобилизация женщин в Украине в 2026 году не проводится, путь в армию женскому полу открыт. Украинка может добровольно подписать контракт на военную службу. Все защитницы, которые служат в ВСУ, делают это по собственному желанию.

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Украинкам, которые пожелают присоединиться к армии, стоит хорошо обдумать свое решение. Несмотря на то, что мобилизация в Украине для женщин остается добровольной, уйти из армии военнослужащие не смогут до окончания военного положения или приказа о демобилизации. Также военных женского пола не выпускают за границу без разрешения командования.

Кто из женщин является военнообязанным

Некоторые категории украинок обязаны становится на воинский учет, проходить ВВК и уведомлять ТЦК об изменениях личных данных. Это касается всех, кто учился на медика, стоматолога, фармацевта, медсестру, акушера. Важно отметить, что военный учет женщин 2026 проводится обязательно, даже если после получения диплома украинка никогда не работала по профессии. Она все равно считается военнообязанной из-за медицинского образования.

При этом стоит помнить: постановка на учет не означает, что в Украине пройдет мобилизация женщин-медиков. Такие гражданки все равно не подлежат призыву, однако обязаны обновлять военно-учетные данные и устраиваться на работу с военным документом. При нарушении правил учета им может прийти штраф ТЦК. Выезд за границу для них не запрещен.

Напомним, в марте 2026 года были зафиксированы случаи, когда украинки получали повестки и статус "в розыске" в приложении "Резерв+", хотя даже не были медиками. Из-за этого многие люди задавались вопросом, не планируется ли мобилизация женщин. Однако в Сухопутных войсках такие происшествия объяснили сбоем в системе и пообещали их решить. Никаких изменений в воинском учете женского пола не было, а призыв все ещё остается добровольным.

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