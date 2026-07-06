Учёные испекли хлеб на дрожжах, найденных внутри 5300-летней мумии

Это открытие даёт уникальное представление о том, как микроорганизмы могут сохраняться в одном из самых известных археологических находок человеческих останков.

Ученые обнаружили холодолюбивые дрожжи внутри 5300-летней мумии Этци, найденной в Альпах, испекли на их основе хлеб и пришли к выводу, что знаменитая мумия до сих пор является домом для удивительно активной микробной экосистемы. Об этом пишет Indiandefencereview.com.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Microbiome, в мумии обнаружили холодолюбивые дрожжи, которые удалось вырастить в лаборатории и использовать для выпечки хлеба. Это открытие дает уникальное представление о том, как микроорганизмы могут сохраняться в одних из самых известных археологических человеческих останков.

Издание напомнило, что чрезвычайно хорошо сохранившуюся мумию Этчи в Итальянских Альпах в 1991 году обнаружили туристы. Эта находка коренным образом изменила представления ученых о жизни людей доисторической эпохи. Благодаря тому, что тело хранилось почти при той же температуре, что и ледник, который его законсервировал, исследователи смогли узнать о рационе, здоровье, генетике, одежде и даже обстоятельствах смерти Ледяного человека.

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"Новое исследование добавляет ещё одну главу в эту историю, демонстрируя, что тело Этци до сих пор является средой обитания неожиданно активной микробной экосистемы", – говорится в статье.

4 вида холодолюбивых дрожжей

Издание пишет, что в ходе исследования ученые обнаружили 4 вида холодолюбивых дрожжей в образцах из кишечника, кожи и талой воды, окружавшей мумию. Обычно такие организмы обитают в постоянно холодных регионах, например в Антарктиде, поэтому их присутствие стало неожиданностью.

"Мы совершенно не ожидали найти дрожжи", – рассказал главный автор исследования Мохамед Сархан из исследовательского института Eurac Research в Больцано.

Генетический анализ показал, что эти дрожжи попали в тело вскоре после смерти Этци, а не во время современных исследований или хранения. Это свидетельствует о чрезвычайно длительном сосуществовании микроорганизмов с мумией.

"Эти дрожжи сопровождали Этци на протяжении всего его многотысячелетнего путешествия", – отметил соавтор работы Франк Майкснер.

Полученные результаты меняют представление о Ледяном человеке: теперь его рассматривают не только как археологический экспонат, но и как живую микробную экосистему, которая продолжает медленно изменяться.

От древних микроорганизмов – к свежеиспеченному хлебу

Открытие быстро вдохновило исследователей на необычный эксперимент. После того как им удалось вырастить дрожжи в лаборатории в тщательно контролируемых условиях охлаждения, возник законный вопрос об их практическом применении.

"Как только ты говоришь кому-то, что у тебя есть дрожжи, первый вопрос всегда такой: "Можно ли из них испечь хлеб?"", – сказал Сархан.

Создание полноценной закваски оказалось гораздо сложнее, чем ожидали учёные. По словам микробиолога, сначала ничего не получалось. Воссоздание условий для организмов, приспособленных к экстремально низким температурам, потребовало нескольких месяцев настроек, прежде чем удалось добиться стабильного процесса брожения.

Через три месяца экспериментов команда получила закваску. Впрочем, выпечка хлеба была лишь зрелищной частью исследования. На самом деле эксперимент доказал, что эти древние холодолюбивые дрожжи до сих пор остаются метаболически активными при соответствующих условиях.

Учёные считают, что они могут быть полезны не только в пищевой промышленности. В ходе предварительных процедур по консервации мумии её обрабатывали фенолом, чтобы предотвратить развитие грибков. Неожиданно выяснилось, что обнаруженные дрожжи способны разлагать это вещество. Как отмечается, в будущем это может помочь создать биотехнологии для очистки промышленных территорий от загрязнения фенолом.

Новый взгляд на древний микробиом человека

Исследование не ограничилось только дрожжами. Ученые проанализировали все микробиологическое сообщество, сохранившееся в мумии, и обнаружили кишечные бактерии, которые почти полностью исчезли у людей, живущих в современных индустриализованных странах.

Подобные бактериальные сообщества ранее обнаруживали лишь у изолированных коренных народов Африки и Южной Америки, а также в хорошо сохранившихся древних человеческих экскрементах из соляных шахт Гальштатта в Австрии.

Как отмечается в статье, такие сравнения свидетельствуют о том, что доисторический рацион, богатый клетчаткой и цельными зернами, способствовал существованию микробов, которые сегодня почти исчезли из человеческого кишечника.

Авторы исследования пришли к выводу, что их работа показывает: "Ледяной человек" – это не биологически "замороженная" капсула времени, а сложная экосистема. Иными словами, мумия – это не идеально законсервированный фрагмент прошлого, а среда, в которой на протяжении тысячелетий взаимодействовали древние микроорганизмы, микробы окружающей среды и условия сохранности.

Авторы пишут, что это открывает новые возможности для изучения того, как микробные сообщества выживают в экстремальных условиях и как древний биологический материал продолжает изменяться даже после смерти.

Ученые не спешат с выводами

Несмотря на впечатляющие результаты, не все специалисты убеждены, что дрожжи непрерывно находились в теле Этцы на протяжении более пяти тысячелетий. Исследователь Латвийского института органического синтеза Николай Осколков, не участвовавший в работе, обратил внимание на то, что доступные образцы были отобраны лишь в 2010 и 2019 годах.

По его мнению, нынешних доказательств недостаточно, чтобы утверждать о непрерывном существовании этих микроорганизмов в мумии на протяжении тысяч лет. По его словам, имеющиеся данные дают "очень мало доказательств того, что дрожжи размножались на протяжении тысячелетий", и, скорее всего, они являются "относительно недавними колонизаторами тела мумии".

В издании подчеркнули, что даже с такими оговорками открытие остается чрезвычайно ценным для науки, поскольку демонстрирует, что микробиом Ледяного человека гораздо более динамичен, чем считалось ранее.

По мнению учёных, дальнейшие исследования, сочетающие генетику, микробиологию и археологию, могут помочь точно установить, когда именно эти холодолюбивые дрожжи попали в мумию и как им удалось выжить в одном из наиболее хорошо сохранившихся доисторических человеческих тел.

Другие открытия ученых

Как сообщал ранее УНИАН, в Мексике археологи прорубили километры джунглей – и обнаружили нетронутый город майя. Об открытии поселения, скрытого глубоко в пределах биосферного заповедника Калакмуль, заявил Национальный институт антропологии и истории Мексики. Ученые назвали это место Минанбе, что на языке юкатекских майя означает "нет тропы". Ведь чтобы добраться до памятника, исследователям пришлось буквально прорубать себе путь сквозь густую растительность джунглей. Именно такая изолированность помогла городу удивительно хорошо сохраниться и избежать разграбления.

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