Детонация прекратилась, эвакуированы 600 человек: что происходит в Вишневом (фото)

В результате российской атаки в городе возник крупный пожар на территории складских помещений.

В городе Вишневое Бучанского района Киевской области после массированной российской атаки детонация взрывоопасных предметов уже прекратилась.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в эфире марафона "Единые новости", на данный момент с места происшествия эвакуировано более 600 человек.

"На данный момент взрывов уже не наблюдается, но на месте создан оперативный штаб. Работают спасатели совместно с сотрудниками Национальной полиции и местными органами власти", – сообщила Рубан.

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Вместе с тем, как отметила пресс-секретарь, на данный момент уже эвакуировано более 600 человек. Людей эвакуируют в специально отведенные места.

Также на всех локациях работают специалисты пиротехнических служб и подразделений, чтобы проверить частные домовладения на возможное наличие взрывоопасных предметов. Каждый жилой дом обследуется.

Отдельно, говоря о качестве и чистоте воздуха, она сказала, что на данный момент активных пожаров нет, поскольку спасатели ликвидировали большинство пожаров в частных жилых домах. Но, по её словам, с учётом мер безопасности лучше не открывать окна. Если есть маломобильные граждане, то лучше эвакуироваться в специально отведенные места.

В свою очередь, как сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в Telegram, на данный момент установлено, что в Вишневом в результате российского удара погибли три человека.

"Известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей – младенец в возрасте 9 месяцев и 12-летний ребенок. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь", – отметил Калашник.

Он подчеркнул, что в Вишневом сохраняется сложная ситуация, поскольку в результате атаки возник масштабный пожар на территории складских помещений.

"Ударной волной и обломками повреждены десятки объектов. Пострадали частные жилые дома, административные, складские и торговые здания", – сообщил Калашник.

При этом он отметил, что после пожаров, вызванных ударом, временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. "Прошу жителей, особенно детей, людей пожилого возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми и внимательно следить за официальными сообщениями", – подчеркнул он.

Атака на Украину 6 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские захватчики осуществили массированный комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами. Оккупанты запустили 68 ракет и 351 беспилотник различных типов. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

В связи с угрозой повторной детонации взрывоопасных предметов после массированной российской атаки в городе Вишневом и селе Крюковщина объявили об эвакуации для всех желающих.

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