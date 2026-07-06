Цены на медь, алюминий и железную руду растут: сколько стоят теперь

Трейдеры сократили ставки на ужесточение денежно-кредитной политики в США.

Цены на медь и алюминий растут на фоне ослабления ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. При этом железная руда дорожает из-за ужесточения ограничений Китая в отношении австралийской горнодобывающей компании Fortescue Ltd., а также наплыва покупателей на фоне падения цен в последние месяцы.

Издание Bloomberg пишет, что цены на трехмесячную медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,3%, что помогло прервать двухнедельную серию падений. Трейдеры сократили ставки на ужесточение денежно-кредитной политики после того, как председатель ФРС США Кевин Уорш заявил на прошлой неделе, что ценовые риски снижаются, что частично ослабило давление на промышленный спрос.

В понедельник, 6 июля, цены на цветные металлы также получили поддержку, поскольку некоторые китайские фонды переориентировались на акции и фьючерсы на металлы в ожидании хороших результатов производителей за первое полугодие, отметил У Куньцзинь, руководитель отдела исследований по цветным металлам в Minmetals Futures Co. В ближайшие недели несколько китайских компаний должны опубликовать предварительные результаты, при этом ожидается, что рост цен на сырьевые товары – от золота до меди – будет способствовать увеличению прибыли по сравнению с предыдущим годом.

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Что касается железной руды, то,по данным Bloomberg, фьючерсы поднялись на 1,2% до 99 долларов за тонну, после чего рост замедлился. Компания China Mineral Resources Group Ltd. обратилась к нескольким отечественным металлургическим заводам и трейдерам с просьбой не закупать новые партии продукта Fortescue "Super Special Fines", деноминированные в долларах

Сезонное снижение спроса со стороны Китая и увеличение морских поставок привели к падению цен на железную руду примерно на 12% по сравнению с пиковым значением, зафиксированным в середине мая, хотя за последние три недели рынок стабилизировался.

По состоянию на 6:30 утра по киевскому времени медь торговалась на уровне 13 402,50 доллара за тонну. Таким образом, 1 килограмм "красного металла" можно купить по 13,4 доллара. Цена на алюминий выросла до 3 107 долларов за тонну, немного поднявшись после падения, вызванного ожиданиями возобновления поставок из Ближнего Востока. Таким образом, 1 килограмм обойдется в 3,1 доллара. Железная руда выросла до 98,20 доллара за тонну.

Цены на металлы - последние новости

1 июля цены на алюминий упали до самого низкого уровня с середины февраля, потому что доллар давил на сырьевые рынки.

При этом 3 июля цены на медь выросли вместе с другими промышленными металлами на фоне ослабления доллара и снижения ожиданий относительно повышения процентных ставок ФРС США в ближайшие месяцы.

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