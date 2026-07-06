В Украине подешевела валюта в начале недели: свежий курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,37 грн, а евро – 50,81 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 июля, потерял 11 копеек и составляет 44,92 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,45 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,55 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,15 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 6 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта прибавила 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 51,02 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара до 12 июля будет находиться в пределах 44,7–45,1 гривни, а курс евро может колебаться в диапазоне 51,5–52,5 гривни. По его словам, украинский валютный рынок до 12 июля вряд ли подвергнется резким колебаниям курса.

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