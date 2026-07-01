Разбираем, кто может получить бронь, какие требования ужесточились и как теперь работает система бронирования.

В июле 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные правила бронирования от мобилизации. Получить отсрочку по-прежнему могут работники критически важных предприятий, однако для этого необходимо соответствовать установленным требованиям.

Разбираем, кто имеет право на бронь от мобилизации с 1 июля, как ее оформить и в каких случаях могут отказать.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине с 1 июля 2026 и что меняет реформа армии.

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Как получить бронь от мобилизации в Украине сейчас

Бронирование от мобилизации - это вид отсрочки, которую дают работникам структур, важных для экономики и обороны страны. Пока действует бронь, военнообязанного не могут призвать на службу в армию.

Получить такую бронь можно только через работодателя: он подает документы и оформляет отсрочку для сотрудников, если предприятие имеет на это право. Для государственных учреждений и оборонных предприятий действуют отдельные правила, а частный бизнес должен сначала подтвердить статус критически важного предприятия. С 2026 года для таких компаний действуют новые, более строгие требования.

30 мая 2026 года Кабмин принял постановление №692 - оно пересматривает статус критически важных предприятий частного сектора. Прежние решения о критичности действуют в течение переходного периода и сохраняются до его завершения - ориентировочно до 1 сентября 2026 года. После этой даты компании обязаны заново подтвердить соответствие новым требованиям, иначе потеряют право оформлять бронирование для своих сотрудников.

Подтверждение не происходит автоматически - документы бизнесу нужно подавать самостоятельно. Пока идет проверка, уже оформленные брони остаются действующими. Для государственных и коммунальных учреждений, а также силовых структур эти изменения не применяются.

Таким образом, система бронирования 2026 работает в переходном режиме: действующие брони сохраняются, но компании постепенно проходят повторную проверку статуса критичности.

Какие профессии дают бронь от мобилизации

На самом деле важна не столько профессия, сколько место работы. Чаще всего бронь от мобилизации получают сотрудники:

органов власти и местного самоуправления;

международных гуманитарных организаций;

предприятий оборонной промышленности;

критической инфраструктуры - энергетики, водоснабжения, связи, аварийных служб;

IT-сферы и кибербезопасности;

медицинских учреждений;

железной дороги, метро и логистики;

агропромышленного комплекса.

Отдельные правила действуют для резидентов Дія.Сіті - чтобы компания могла претендовать на статус критически важного предприятия и иметь право на бронирование, она должна подтвердить статус резидента, не иметь налоговых долгов, своевременно подавать отчетность и соблюдать требования по средней зарплате (в среднем от 1200 евро за последние месяцы).Также учитываются структура доходов и численность команды.

Стартапам дополнительно нужно подтвердить инвестиции, гранты или достаточный уровень дохода. Само резидентство Дія.Сіті не дает автоматического права на бронь - оно лишь является одним из факторов для получения статуса критически важного предприятия.

Бронирование от мобилизации в июле 2026 - новые зарплатные требования

Главные изменения в процессе бронирования, как уже говорили, касаются частного бизнеса со статусом критически важного предприятия. Теперь, чтобы оформить бронь, средняя зарплата в компании должна быть не ниже трех минимальных зарплат.

В 2026 году это 25 941 грн. Для предприятий в прифронтовых регионах порог ниже - 21 618 грн (2,5 минимальной зарплаты). Государственные и коммунальные учреждения под эти правила не попадают.

Если проверка покажет, что зарплата ниже нормы, компания может потерять статус критически важного предприятия и право на бронь для всех сотрудников.

Также действует ограничение по количеству забронированных работников - обычно это до 50% военнообязанных, но для энергетики, оборонных предприятий и прифронтовых территорий возможно до 100%. Реестры проверяют эти данные автоматически: если лимит превышен, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней уменьшить число бронирований через "Дію".

Еще одно важное правило - один сотрудник может иметь бронь только по основному месту работы. Совмещать несколько броней нельзя.

Сколько делается бронь от мобилизации

Процесс оформления брони зависит от способа подачи документов.

Сам работник ничего не оформляет - это делает его работодатель. Он подает список сотрудников через "Дію" с электронной подписью. От работника требуется только действующий военный билет и корректные данные в реестре "Оберіг".

Если подача идет через "Дію", решение обычно принимается за 1-3 дня (примерно 72 часа). Через Министерство экономики - до 5 рабочих дней. По общей процедуре - иногда несколько недель.

Сама бронь действует 6 или 12 месяцев, иногда до конца мобилизации. После окончания срока ее нужно оформлять заново. Если срок закончился, а новая бронь еще не оформлена, человек считается незабронированным и может быть мобилизован.

Можно ли получить бронь, если ты в розыске? Да, но не сразу.

Если человек находится в розыске ТЦК, сначала нужно устранить нарушения воинского учета. Обычно на это дают 45 дней - за это время нужно обновить данные, сняться с розыска и оплатить штраф (если он есть). После этого можно оформлять бронь на общих условиях.

Почему могут не дать бронь от мобилизации

Причины отказа в бронировании бывают со стороны работника и компании.

Со стороны работника:

зарплата ниже установленного минимума (21 618 или 25 941 грн);

неофициальное трудоустройство или работа как ФЛП;

исключение из воинского учета;

уже есть другая отсрочка;

данные в реестрах не обновлены.

Со стороны компании:

предприятие не соответствует критериям критически важного;

не подтвердило свой статус после постановления №692;

есть налоговые долги;

превышен лимит бронирования.

Пока действует переходный период внедрения новых правил, действующие брони сохраняются. Однако компаниям важно заранее подготовиться к проверке зарплат, квот и документов для подтверждения статуса критически важного предприятия.

Как выглядит бронь от мобилизации в Украине и как ее проверить

Самый простой способ проверить бронь от мобилизации - в приложении "Резерв+". Там отображается статус "Забронировано" и срок действия. Также проверить бронь можно через "Дію", в ТЦК или в отделе кадров предприятия.

В "Резерв+" бронь выглядит как электронная запись со статусом, сроком действия и названием работодателя. При необходимости можно получить бумажную справку от работодателя или ТЦК. Ее лучше хранить вместе с военным билетом.

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