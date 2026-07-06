Украина предлагает партнерам сделку, чтобы быстро решить дефицит ракет к Patriot, – Федоров

За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине, сообщил министр.

Украина предлагает международным партнерам, располагающим ракетами PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, срочно осуществить обмен. Предложение предусматривает предоставление Киеву этих ракет из запасов уже сейчас, а впоследствии – их замену за счет будущих поставок, закрепленных контрактом с Украиной на 2027 год.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

По словам министра, украинские силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% "шахидов", но российские баллистические ракеты нанесли удары по гражданскому населению.

Видео дня

"Россия сознательно наращивает количество баллистических атак, применяя ракеты в масштабах, которых раньше не было, пользуясь острым дефицитом ракет для систем Patriot. За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за тот же период", – отметил Федоров.

При этом глава оборонного ведомства намерен сегодня провести серию переговоров с министрами обороны стран, у которых на складах есть ракеты для Patriot.

"Мы уже заключили контракты и продолжаем заключать контракты на поставку ракет для Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам – передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии восполнить их за счет наших будущих поставок", – подчеркнул Федоров.

По его мнению, простое решение для партнеров – временно выделить эти ракеты со своих складов. Он добавил, что это спасет множество жизней украинских граждан.

"Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что эти ракеты нужны Украине именно сейчас – в украинской системе ПВО.

"Наша задача – как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами для Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", – сообщил министр.

Массированный удар – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что недостаточные поставки ракет-перехватчиков побуждают Россию наносить удары баллистическими ракетами по Украине. Впрочем, глава государства убежден, что у США и Европы достаточно сил, чтобы остановить российский баллистический террор.

Этой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: