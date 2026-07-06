Туристов предупредили о новой опасности на популярном курорте

Специалисты рекомендуют держать сумки и ценные вещи вне поля зрения посторонних людей.

Туристов, планирующих отдых на индонезийском острове Бали, призвали быть особенно осторожными из-за роста числа карманных краж и случаев похищения ценных вещей, пишет Daily Mail.

Об этом рассказала блогер Саманта, которая регулярно публикует информацию о путешествиях по Бали. В видео, опубликованном в начале месяца, она предупредила путешественников о тревожной тенденции, которую в последнее время замечают местные жители.

По её словам, на острове значительно участились случаи краж мобильных телефонов, а также срыва ювелирных украшений, прежде всего цепочек. Особенно опасны кражи, когда злоумышленники проезжают мимо на мотоцикле или скутере, хватают украшение и резко срывают его с шеи. Такие нападения могут приводить к серьезным травмам.

Видео дня

"Больше всего проблем на острове сейчас создают именно кражи телефонов и украшений. Ситуация действительно очень плохая. Многие из моих местных друзей предупреждали меня об этом", – сказала Саманта.

Она рекомендует туристам не демонстрировать дорогие украшения во время прогулок, а мобильные телефоны держать не в руках, а в сумке.

Также блогер советует носить сумки и другие ценные вещи со стороны, противоположной проезжей части, чтобы людям на скутерах было сложнее их выхватить.

Эксперт по путешествиям сервиса Finder Ангус Кидман назвал такое предупреждение важным напоминанием о необходимости оставаться бдительными во время отдыха. По его словам, туристам стоит заранее оформить туристическую страховку, покрывающую кражу мобильного телефона.

"Убедитесь, что ваш страховой полис предусматривает такое покрытие. Сохраните информацию о страховке не только в телефоне – распечатайте её и положите вместе с паспортом, а также оставьте копию друзьям или родственникам", – посоветовал эксперт.

Он добавил, что если человек не может позволить себе туристическую страховку, то ему стоит задуматься, готов ли он к такому путешествию.

В то же время австралийский правительственный портал Smartraveller рекомендует своим гражданам во время пребывания в Индонезии соблюдать повышенную осторожность.

Особое внимание рекомендуется уделять безопасности во время прогулок, в крупных торговых центрах, в переполненном общественном транспорте, на светофорах, возле баров и ночных клубов, а также при входе или выходе из отелей и частных вилл на Бали.

Советы туристам

Напомним, туристам следует знать, что некоторые сувениры могут вызвать проблемы на таможне при выезде или по прибытии, вплоть до ареста. Среди них – поддельные дизайнерские товары, которые, например, в Великобритании считаются преступлением, пляжные находки и сувениры из дикой природы – ракушки, кораллы и т. п., которые не стоит собирать в Египте. Под запретом – баллончики с перцем, вяленое мясо, некоторые лекарственные травы и т. п.

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