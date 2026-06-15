Самый ожидаемый iPhone не выйдет в сентябре и задержится до 2027 года: в чем причина

Также Apple планирует перенести релиз iPhone 18 на начало 2027 года, где он выйдет одновременно с iPhone 18e.

Южнокорейское издание Economic Daily поделилось планами Apple по выходу на рынок складных смартфонов. Компания делает большую ставку на раскладушки, но вынуждена в очередной раз отложить запуск из-за трудностей при разработке.

Изначально предполагалось, что первый складной iPhone, который в утечках фигурирует под названием iPhone Ultra, выйдет в сентябре 2026 года, вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Однако компания столкнулась с трудностями при разработке шарнира и запуск отложили на начало 2027 года. Среди проблем называли посторонние звуки при открытии и закрытии устройства.

Позже появились сведения о трудностях на этапе компоновки печатной платы. Поскольку в складных устройствах целых два экрана и компонент необходимо укладывать под дисплеем, то и требования к точности там гораздо выше, чем у обычных смартфонов. И пока что инженеры Apple не могут достичь нужных производственных показателей.

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При этом не исключено, что Apple все же покажет складной iPhone в сентябре 2026 года вместе с новыми iPhone, но полноценные продажи начнутся лишь в 2027. Такой поэтапный запуск выглядит логичным на фоне перегруженных 2-нм производственных линий TSMC и дефицита памяти.

По слухам, цена iPhone Ultra будет стартовать с $2000, а за топовую версию попросят $2200. Новинке также приписывают OLED-панель Samsung M14, систему охлаждения с испарительной камерой и экран практически без видимой складки благодаря применению ультратонкого стекла и сложной конструкции шарнира. При этом вместо Face ID смартфон получит сканер отпечатков Touch ID.

Меж тем жо выхода iPhone 18 Pro и 18 Pro Max осталось меньше трех месяцев. Журналисты собрали вместе все слухи и рассказали, чего ждать от премиальных iPhone в этом году.

Базовый iPhone 18, как сообщается, выйдет лишь весной 2027 года и ухудшится в характеристиках. Apple якобы планирует использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы. При этом об уменьшении стоимости речи не идет.

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