'Интерпайп' наладил производство пассажирских и локомотивных колес для греческого железнодорожного оператора

В целом в рамках долгосрочного контракта компания планирует поставлять 10 типов железнодорожных колес.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" наладила производство и изготовила пассажирские колеса диаметром 750 мм и локомотивные колеса диаметром 1016 мм в соответствии с техническими требованиями конечного потребителя – греческого железнодорожного оператора.

Согласно сообщению, компания продолжает расширять свой ассортимент железнодорожной продукции, предлагая европейским партнерам нишевые решения, в частности, для греческого железнодорожного оператора.

При этом уточняется, что в целом в рамках долгосрочного контракта компания планирует поставлять 10 типов железнодорожных колес. Они будут использоваться для ремонта подвижного состава клиента, в частности, пассажирских и грузовых вагонов, а также локомотивов. К началу июля 5 типоразмеров уже отгружены.

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"Мы получили этот заказ благодаря нашему давнему партнеру на греческом рынке – компании Artemi, дистрибьютору железнодорожной продукции. За годы сотрудничества мы построили прочные партнерские отношения, что позволило нам уверенно закрепиться на местном рынке подвижного состава", – сказал ведущий менеджер по продажам железнодорожной продукции на рынок Европы Никлас Эрикссон.

По его словам, спрос на конкретные конструкции колес и колесных пар на греческом железнодорожном рынке часто меняется, а вместе с ним – и требования наших клиентов. "Тем не менее мы готовы изготавливать даже небольшие партии нишевой продукции, ведь гибкость и клиентоориентированность являются залогом долгосрочного сотрудничества", – подчеркнул менеджер.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 70 стран мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании – шесть промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет", электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь" и трубный завод в Румынии Interpipe Roman. Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тыс.