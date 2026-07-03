Бюджетный Android получил самую высокую оценку от пользователей: чем он хорош

На вершине "народного" рейтинга AnTuTu оказался недорогой аппарат OPPO.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал актуальный рейтинг удовлетворенности пользователей Android. Он формируется на основе реальных отзывов владельцев смартфонов.

Самым высоко оцененным Android-смартфоном по версии пользователей AnTuTu оказался OPPO K13 Turbo 5G. Как заметили журналисты, телефон доступен в Китае примерно за 280 долларов и за эти деньги пользователи получают 6,8-дюймовый AMOLED-экран, большой аккумулятор 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и мощный процессор Dimensity 8450.

Уникальной особенностью устройства стало наличие активного вентилятора для охлаждения. Кулер раскручивается до 18 тыс оборотов в минуту, благодаря чему эффективность отвода тепла возрастает на 20%. Кроме того, K13 Turbo имеет степень водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9, так что он вообще не боится воды.

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OPPO K13 Turbo 5G получил 96,83% положительных отзывов. Это устройство, например, обошло флагманские модели Nubia Z80 Ultra и OPPO Find X8 Ultra, занявшие второе и третье место соответственно.

Также в топ лучших попали Nubia Z70S Ultra, OPPO Find X8s, vivo X300 Ultra, Xiaomi 15 Ultra, realme GT8 Pro, Honor 400 Pro и OnePlus Ace 6. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для приобретения флагман продает iQOO, а в ультрабюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

Эксперты выбрали 5 лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить летом 2026 года. Сегодня необязательно переплачивать больше $500, чтобы получить стильный и функциональный аппарат.

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