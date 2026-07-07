Проверьте свой смартфон: эти популярные модели входят в последний год поддержки

Хотя производители смартфонов активно рекламируют многолетнюю поддержку своих устройств, на рынке по-прежнему остается множество моделей, которые уже вступили в последний год обновлений или давно лишились официальной поддержки.
Владельцам этих моделей Samsung, Motorola, Google и Apple стоит проверить, сколько времени их телефон еще будет получать новые версии системы и исправления безопасности.
Как пишет Engadget, поддержка смартфона важна не только из-за новых функций. После окончания жизненного цикла аппарат перестает получать исправления уязвимостей, а со временем популярные приложения могут потерять совместимость со старой версией Android или iOS.
Какие Samsung скоро останутся без новых обновлений
Samsung сейчас предлагает одну из самых длительных программ поддержки среди Android-производителей: флагманские модели последних поколений гарантировано получат 7 лет обновлений системы и безопасности. Однако более старые устройства постепенно подходят к концу своего цикла.
В ближайшие годы поддержку завершат следующие модели:
- Samsung Galaxy A14 – обновления Android завершились, патчи безопасности ожидаются до мая 2027 года;
- Samsung Galaxy A54 5G – поддержка Android закончится в марте 2027 года, безопасность – в мае 2027 года;
- Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra – обновления Android будут доступны до февраля 2027 года, а патчи безопасности – до февраля 2028 года;
- Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 – последние крупные обновления Android ожидаются в августе 2026 года, безопасность продлится до августа 2027 года;
- Samsung Galaxy A53 5G – крупные обновления уже завершены, безопасность продлится до апреля 2027 года;
- Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra – обновления Android закончились, патчи безопасности будут выходить до февраля 2027 года;
- Samsung Galaxy S21 FE 5G – система больше не обновляется, безопасность поддерживается до января 2027 года;
- Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 – поддержка безопасности завершится в августе 2026 года.
Google Pixel
Смартфоны Pixel получают новые версии Android первым, но даже они имеют ограниченный срок поддержки. Google вслед за Samsung предоставляет 7 лет полноценных обновлений Android и патчей для своих новых флагманов, а вот старые модели остались с более короткой поддержкой.
В зоне риска находятся:
- Google Pixel 7 Pro – конец поддержки в октябре 2027 года.
- Google Pixel 7 – конец поддержки в октябре 2027 года.
- Google Pixel 6a – поддержка завершится в июле 2027 года.
- Google Pixel 6 Pro – последнее обновление придет в октябре 2026 года.
- Google Pixel 6 – последнее обновление придет в октябре 2026 года.
Линейки Google Pixel 2, 3, 4 и 5 уже давно не получают обновлений.
Motorola
Смартфоны Motorola традиционно получают меньше обновлений, чем модели Samsung и Google. Для большинства моделей компания предоставляет только 2-3 года обновлений безопасности.
Среди популярных устройств, которые скоро достигнут конца поддержки:
- Moto G (2024) – до декабря 2027 года.
- Moto G Stylus 5G (2024) – до мая 2027 года.
- Motorola Edge 2024 – до мая 2027 года.
- Moto G Power 5G (2024) – до марта 2027 года.
- Moto G 5G (2024) – до марта 2027 года.
- Moto G Play (2024) – до января 2027 года.
- Motorola Razr (2023) – до сентября 2027 года.
- Motorola Razr+ (2023) – до июня 2027 года.
iPhone
Apple отличается от Android-производителей тем, что не публикует точные даты завершения поддержки каждой модели. Вместо этого ориентироваться приходится на совместимость устройств с новыми версиями iOS и официальные списки устаревших моделей.
В последний год поддержки, по данным Engadget, входят:
- iPhone SE (2020) – получит последнее крупное обновление с iOS 27.
- iPhone 11 – получит последнее крупное обновление с iOS 27.
- iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – также завершит цикл обновлений после iOS 27.
При этом более новые модели, включая серию iPhone 12 и iPhone 13, скорее всего, продолжат получать обновления еще несколько лет.
Новые правила продажи смартфонов в ЕС
20 июня 2025 года в Европе в силу вступили обновленные правила поддержки смартфонов. Для новых устройств, продаваемых на территории ЕС, компании должны обеспечивать доступность обновлений программного обеспечения минимум в течение пяти лет после окончания продаж.
Но эти правила не распространяются на уже выпущенные смартфоны, поэтому владельцам прошлых поколений Samsung, Googlе и Motorola стоит заранее учитывать срок оставшейся поддержки перед покупкой устройства с рук.