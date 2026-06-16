Как проверить актуальность своего смартфона: возможно, он уже давно устарел

В отличие от iPhone, у Android нет единого стандарта поддержки. Каждый производитель сам решает, как долго выпускать обновления.

Многие Android-юзеры даже не подозревают, что их смартфон фактически имеет скрытый "срок годности". Речь не о физическом износе девайса, а о моменте, когда производитель перестает выпускать для него обновления безопасности.

Эксперты TechAdvisor объяснили, что это значит и как долго Samsung, Google и другие бренды поддерживают свои устройства.

В отличие от iPhone, на Android нет единого стандарта поддержки обновлений. Хотя саму операционную систему разрабатывает Google, решение о том, как долго устройство будет получать обновления, принимает сам производитель.

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Существует два типа релевантных обновлений:

Обновления Android – добавляют новые функции, обновленный дизайн и улучшения системы. Если устройство перестает их получать, со временем некоторые новые приложения могут перестать работать или не будут поддерживать актуальные функции.

Обновления безопасности – более критичный тип. Они закрывают уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры для доступа к данным. Если такие обновления больше не приходят, телефон становится все более уязвимым, даже если это не заметно сразу.

Дата окончания поддержки смартфона – это момент, когда производитель прекращает выпуск этих обновлений. После этого устройство не перестает работать, но постепенно становится менее безопасным, особенно при использовании онлайн-банкинга, покупок и хранения личных данных.

Хорошая новость в том, что сроки поддержки за последние годы заметно увеличились. Google и Samsung установили новый стандарт, гарантируя 7 лет полной программной поддержки (включая обновления версий Android и патчи безопасности) для своих флагманских линеек. Также на ситуацию повлияли требования ЕС, которые обязали производителей обеспечивать минимум 5 лет обновлений для новых устройств.

Как понять, что смартфон устарел

Сначала нужно точно знать бренд и модель смартфона. Если вы не уверены, посмотрите полное название устройства в настройках → меню "О телефоне". Например, там будет написано "Samsung Galaxy S26" или "Pixel 8 Pro".

После того как вы узнали модель устройства, самый надежный источник для проверки точных дат окончания поддержки – портал endoflife.date. В разделе "Devices" вы найдете обзор по производителям: Samsung, Google, OnePlus и другим. Если выбрать конкретного производителя, откроется таблица со всеми моделями и точными датами, когда для них прекращается выпуск обновлений безопасности.

Как более простой ориентир, можно проверить дату последнего обновления безопасности в настройках телефона. На большинстве Android-моделях это находится в меню "Настройки → Сведения о телефоне → Сведения о ПО". Если обновление не приходило больше 6 месяцев, это может быть сигналом, что поддержка подходит к концу.

Что делать, если смартфон больше не получает обновления

Смартфон, который больше не получает обновления, не обязательно сразу отправлять "в ящик". Но важно понимать связанные с этим риски и способы защиты.

Особенно небезопасно продолжать использовать такой телефон для онлайн-банкинга, покупок, почты и менеджеров паролей. Уязвимости, которые больше не закрываются обновлениями, могут быть использованы вредоносным ПО.

При этом устройство можно использовать как медиаплеер, для видео, музыки или навигации в автомобиле – если не хранить на нем личные данные.

Напомним, ранее Samsung завершила поддержку популярной линейки Galaxy S21. Сейчас компания предоставляет для многих Galaxy до 7 лет обновлений, но во времена выхода Galaxy S21 действовала другая политика, поэтому их отправили "на пенсию" спустя 5 лет.

УНИАН публиковал полный список телефонов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш аппарат новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

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