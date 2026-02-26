В Galaxy S26 Ultra появилась уникальная функция, которой нет у конкурентов

Новый флагман Samsung получил сразу несколько новшеств, включая поддержку кодека Advanced Professional Video (APV).

Samsung представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra, который стал первым в мире телефоном с поддержкой профессионального видеокодека APV (Advanced Professional Video). Об этом пишет SamMobile.

APV был разработан Samsung в 2023 году и предназначен специально для съемки видео высочайшего качества. Сообщается, что кодек обеспечивает "безупречное качество видео даже после многократного редактирования".

APV-кодек обеспечивает запись в разрешениях 1080p, 4K, 8K и поддерживает HDR-форматы, а также позволяет выбирать между профилями качества – от максимально высокого (APV 422 HQ) до более легкого (APV 422 LQ). За счет этого авторы видео смогут получить профессиональный материал прямо со смартфона и без значительного ухудшения при постобработке.

Такая функция делает Samsung S26 Ultra интересным не только для обычных пользователей, но и для видеографов, блогеров и контент-креаторов, которые ценят высокое качество видео и гибкость при монтаже.

Новый видеокодек уже поддерживается некоторыми популярными программами для редактирования, что упрощает работу с отснятым материалом на ПК.

Помимо видеовозможностей, новый флагман Samsung сохранил поддержку стилуса, получил "антишпионский экран", процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600 (зависит от региона), до 1 ТБ памяти и немного улучшенные камеры. В США цены стартуют от 1300 долларов.

В начале марта свою презентацию новинок проведет Apple. Основными новинками, по слухам, станут новый бюджетный MacBook и iPhone 17e.

