Самый топовый Samsung уступил iPhone 16 Pro в тесте камер: какие минусы

Авторитетные специалисты из DxOMark оценили возможности камеры новейшего флагмана Samsung. Несмотря на то, что Galaxy S26 Ultra показал улучшенные результаты по сравнению с прошлогодней моделью, он не вошел даже в топ-15 лучших камерофонов мира.
С рейтингом 157 баллов Galaxy S26 Ultra оказался на 18-й строчке рейтинга. Утверждается, что флагман снимает хуже, чем iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra – и примерно на одном уровне с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro.
Специалисты похвалили Galaxy S26 Ultra за точный баланс белого, широкий динамический диапазон, эффективную стабилизацию видео и детализированные макроснимки.
К недостаткам отнесли иногда встречающийся неестественный контраст из-за HDR-обработки, повышенный по меркам флагманов фоновый шум в условиях недостаточного освещения и неидеальная портретная съемка. Обозреватели DxOMark подчеркивают, что Galaxy S26 Ultra пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.
Вот примеры снимков в хорошем качестве:
Рейтинг камерофонов DxOMark все еще возглавляет HUAWEI Pura 80 Ultra Модель вышла в июне прошлого года. Также в первую пятерку попали Vivo X300 Pro, OPPO Find X8 Ultra и iPhone 17 Pro / Pro Max. Все они подойдут даже самым требовательным любителям мобильной фотографии.
В феврале Samsung представила флагманскую серию Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и впервые в индустрии поддержку кодека APV. В Европе цены стартуют от 1500 евро.