Самый топовый Samsung уступил iPhone 16 Pro в тесте камер: какие минусы

Более того, камера Galaxy S26 Ultra всего на несколько баллов лучше камеры iPhone 15 Pro, выпущенного три года назад.

Авторитетные специалисты из DxOMark оценили возможности камеры новейшего флагмана Samsung. Несмотря на то, что Galaxy S26 Ultra показал улучшенные результаты по сравнению с прошлогодней моделью, он не вошел даже в топ-15 лучших камерофонов мира.

С рейтингом 157 баллов Galaxy S26 Ultra оказался на 18-й строчке рейтинга. Утверждается, что флагман снимает хуже, чем iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra – и примерно на одном уровне с iPhone 15 Pro Max и Google Pixel 8 Pro.

Специалисты похвалили Galaxy S26 Ultra за точный баланс белого, широкий динамический диапазон, эффективную стабилизацию видео и детализированные макроснимки.

К недостаткам отнесли иногда встречающийся неестественный контраст из-за HDR-обработки, повышенный по меркам флагманов фоновый шум в условиях недостаточного освещения и неидеальная портретная съемка. Обозреватели DxOMark подчеркивают, что Galaxy S26 Ultra пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.

Вот примеры снимков в хорошем качестве:

Рейтинг камерофонов DxOMark все еще возглавляет HUAWEI Pura 80 Ultra Модель вышла в июне прошлого года. Также в первую пятерку попали Vivo X300 Pro, OPPO Find X8 Ultra и iPhone 17 Pro / Pro Max. Все они подойдут даже самым требовательным любителям мобильной фотографии.

В феврале Samsung представила флагманскую серию Galaxy S26. Модель Ultra сохранила поддержку стилуса, получила "антишпионский экран" и впервые в индустрии поддержку кодека APV. В Европе цены стартуют от 1500 евро.

