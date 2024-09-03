С 11 июля в Украине запрещены сигареты со вкусами. Однако вопрос остается открытым: действительно ли эти ограничения дали тот эффект, на который рассчитывали их инициаторы?

На первый взгляд, запреты на ароматизированные табачные изделия и жидкости для е-сигарет имели целью снизить привлекательность курения среди молодежи. Но действительно ли это так? Реальность свидетельствует о другом: ограничения лишь стали драйвером роста новых сегментов черного рынка. А с ними появляются новые проблемы, которые трудно контролировать.

Е-сигареты и жидкости: нелегальный рынок и самодельные смеси

Несмотря на запрет, ароматизированные е-сигареты остаются доступными через многочисленные онлайн-магазины и социальные платформы - это и торговцы в соцсетях, и анонимные продавцы в группах мессенджеров Viber и Telegram. Здесь всем желающим (включая несовершеннолетних) предлагается широкий выбор жидкостей для электронных сигарет с различными вкусами - фруктовые, оригинальные, мятные варианты и тому подобное.

Кроме того, у "черных" онлайн-продавцов легко найти ингредиенты для самостоятельного смешивания жидкостей, такие как ароматизаторы, никотиновые базы, пропиленгликоль и глицерин. Это означает, что даже несмотря на запрет люди легко обходят ограничения и могут приобрести все необходимое для создания собственных ароматизированных жидкостей в домашних условиях. Простой поиск в интернете выдает тысячи подробных видео и текстовых инструкций, как приготовить собственный "самозамес".

Видео дня

Уже на этой стадии изучения вопроса становится очевидным: запрет коснулся прежде всего легальных торговцев. Масштабы же потребления изменений не претерпели. А значит "тень" получила армию новых потребителей и, конечно, - дополнительные нелегальные доходы. К такому ли эффекту стремились инициаторы запретов?

Кроме того, самостоятельное смешивание жидкостей, которое приобрело популярность и распространение среди потребителей вследствие запретов на продажу легальной продукции, создает дополнительные угрозы для здоровья. Полная бесконтрольность "черного" рынка - причина появления некачественных жидкостей, которые повышают риск наткнуться на токсичные или опасные химические вещества.

Пользователи могут стать жертвами собственных ошибок или незнания: например, неправильно рассчитать концентрацию компонентов, а еще хуже - "переборщить" с никотином. Обе ошибки - путь в больницу в результате передозировки или отравления. Конечно, таких рисков было бы минимум, если бы запреты не загнали рынок в тень.

Неужели именно так видели "борьбу за здоровье" инициаторы запретов?

Сигареты: новые способы обойти запреты

Рынок традиционных сигарет также практически мгновенно отреагировал на запрет их ароматизированных версий. В свободной продаже появились наборы капсул со вкусами, которые можно вставлять в фильтры обычных сигарет с помощью специального устройства. Вуаля - и у вас "запрещенная" ароматизированная сигарета!

Эти капсулы приобрели бешеную популярность среди молодежи: они легко доступны и позволяют обойти запрет на сигареты с ароматизированными добавками. И не только через различные интернет-платформы. Например, такие капсулы можно найти на одном из крупных маркетплейсов - доступен широкий ассортимент, позволяющий добавить вкус самостоятельно.

Это также ярко демонстрирует, что запрет не препятствует доступу к продукции, потребители и продавцы которой могут легко обходить законодательство.

Онлайн "белый" и "черный"

Этому хорошо помогают развитые "черные" онлайн-продажи, которые теневики наладили в соцсетях и мессенджерах. Ни один крупный онлайн-магазин или маркетплейс с легальными продуктами не позволит приобретение сигарет или никотиносодержащей продукции несовершеннолетним - там существует своего рода двухфакторная проверка возраста: сначала нужно подтвердить при покупке достижение 18-ти летнего возраста, а для почтовой доставки продавец маркирует пакет "товары для взрослых" - в почтовом отделении для получения посылки придется предъявить паспорт. Посылку выдадут только в том случае, если получателю исполнилось 18 лет. Ни легальные онлайн-продавцы, ни почтовые операторы не идут на компромиссы - для них цена риска слишком высока.

Тогда как для "черных" продавцов никаких ограничений не существует. Они могут продать свой товар покупателю любого возраста, маркировать посылку как угодно, кроме "товары для взрослых" (хоть "конфеты", хоть "игрушки", хоть как угодно, лишь бы без возрастных ограниченийна получение). Почтовый оператор в таком случае не обязан проверять возраст получателя и нормально-легально выдает посылку или с сигаретами, или с "жижами", или с гаджетами и капсулами для ароматизации сигарет.

Трудно заподозрить, что авторы запретов хотели упростить доступ несовершеннолетних к вредным товарам. Но именно такой эффект дали эти запреты.

Общее влияние запретов: рост нелегального рынка и новые угрозы

Запреты на табачные изделия и е-сигареты, несмотря на благородные цели, часто оказываются недостаточно эффективными. Вместо этого они порождают новые проблемы: рост нелегального рынка, распространение опасных самодельных продуктов и появление новых способов обхода законодательства.

Например, растет популярность нелегальных онлайн-платформ, которые продолжают предлагать запрещенные продукты, часто в обход законодательства, что только способствует увеличению объемов нелегального рынка.

Стоит помнить, что ни один из запрещенных к продаже товаров не может въехать на территорию Украины легально. А это значит, что все составляющие для этих товаров, ввозятся легально, а в Украине подпольно складываются в запрещенные ароматизированные никотиновые продукты (будь это составляющие к обычным сигаретам или электронным).

Курильщики же, покупая нелегальную продукцию, которая не проходит никакого надлежащего контроля происхождения или качества, подвергают себя серьезным рискам для здоровья. Такая продукция может, кроме вредных веществ и примесей, содержать еще и инфекции в результате подпольного изготовления в антисанитарных условиях. Использование самодельных жидкостей или капсул, где вообще отсутствуют стандарты и контроль, создает еще больше опасностей.

Поэтому перед внедрением очередных запретов, пора начать задумываться над их менее очевидными последствиями. Действительно ли запреты достигают задекларированных целей? Или они станут новым драйвером расцвета теневого рынка и принесут новые угрозы для здоровья людей?