Как украинский бизнесмен, которого "обворовали" в Латвии на 9 млн евро, продолжает искать правду в правоохранительной системе страны вот уже больше 10 лет!

В 2012 году Латвию потрясло громкое дело: со складов в Юрмале бесследно исчезли 80 товарных железнодорожных вагонов таджикского хлопка на сумму 9 миллионов евро.

Собственником груза было эстонское предприятие с единственным владельцем – киевским бизнесменом и гражданином Украины Андреем Степовым.

Дело было настолько резонансным, что даже обсуждалось на встрече президентов Латвии и Таджикистана.

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Таможенный склад, на котором хранился хлопок, принадлежал латвийскому бизнесмену афганскогопроисхождения Гуламу Мохаммаду Гулами.

В 2018 году судРижского района приговорил Гулами, который обвинялся в кражехлопка, к 8 годам лишения свободы. На скамье подсудимых находилась также его супруга Валентина Гулами, которая была приговорена к 7 годам тюремного заключения, а еще одна обвиняемая, бухгалтер Лариса Карпенко, получила 5 лет заключения.

Судья Рижского района Инта Нарушка в приговоре указал ( дело №11816007414 ), что все троепризнаны виновными по третьей части 179 статьи (хищение вкрупных размерах) и второй части 275 статьи (подделка документов). При этом суд указал: ни один из осужденных не будетарестован в зале суда, однако к ним будет применена мера пресечения,запрещающая покидать страну. Суд также обязал Гулами выплатитьвладельцу хлопка нанесенный ущерб в размере9 млн евро.

В 2021 году Апелляционный суд после долгого рассмотрения дела оставил приговор Рижского суда в силе, как и сумму нанесенного ущерба к возмещению.

Однако, по состоянию на конец 2022 года: ни хлопка, ни денег, подозреваемые на свободе, а дело досих пор находится на рассмотрении в Верховном Суде Латвии.

Как вообще могло произойти такое в благополучном правовом государстве Евросоюза? - спрашиваем у Андрея Степового, бизнесмена, гражданина Украины, владельца компании Logistik-Express (г. Таллинн, Эстония).

Изначально мной было задумано создание такого себе "хлопкового супермаркета" в Европе. Под эту программу согласилось работать таджикское предприятие и руководство страны, я работал через свою эстонскую компанию как резидент Евросоюза. Для создания такого "хлопкового супермаркета" страны Балтии были выбраны не случайно – развитая система портов и хорошая логистика, как перевалка в западную Европу.

Первоначально все должно было происходить через порт "Таллинн", мы очень маленькую часть груза туда и завезли, он как раз и уцелел. Но мои партнеры, очень уважаемые люди, из Таджикистана предложили поработать с Гуламом Гулами. Съездили посмотреть специализированный склад в Юрмале под хлопок, этим таможенным складом и владел Гулами. Было принято решение поменять все отправки на Латвию. Перед этим он работал по хлопку с Узбекистаном. На тот момент я, к сожалению, не знал, чем закончилась история сотрудничества для узбеков, узнал ее уже позже. В итоге мы выбрали место дислокации "хлопкового супермаркета" - таможенный склад Гулами, находящийся в Юрмале.

Было принято решение осуществить поставку порядка 10 тысяч тонн. Задача была почти выполнена. Часть хлопка мы продали. А дальше начались непонятные вещи: из Европы мне поступили сведения о том, что Гулами предлагает наш хлопок... как свой товар!

На складе был исключительно хлопок, принадлежавший Вам?

Да, моей компании. В экспедиторском мире есть такое понятие как складская расписка. Она апробирована международной федерацией FIATA, объединяющей национальные экспедиторские ассоциации 150 стран мира. По этой складской расписке даже можно брать кредиты в банках под товар, который находится на складе. Я обратился в таможенный комитет Латвии с заявлением о том, что происходит несанкционированный вывоз моего товара со склада. Сам склад был таможенный, вывезти из него товар без разрешения латвийской таможни было невозможно, это была таможенная зона. В письме я просил, чтобы таможня немедленно остановила все отгрузки хлопка, потому как собственник груза разрешения на это не дает. Никакого ответа от таможенной службы я не получил, письмо там попросту "потеряли", хотя отправлено оно было по всем правилам, с регистрацией и т.д. Я так понимаю, таможня была, как говорят, "и в деле, и в доле". Зато была реакция криминальных структур, которые пытались мне объяснить, что не нужно никуда писать и что-либо делать.

Когда уже начались судебные слушания уголовного дела, из материалов дела я узнал, что оформление документов из лицензированного таможенного склада производились по копиям документов, оригиналов которых не существовало! Это нонсенс – как может производиться вывоз товара по копиям документов из лицензированного таможенного склада?

Мне известны и оффшорные компании Гулами, в итоге получившие деньги за проданный хлопок.

Так этот хлопок принадлежал непосредственно вам как владельцу компании или ваша компания лишь осуществляла экспедицию товара?

Моя компания была единственным владельцем этого товара, деньги Гулами должен компании Logistik-Express. В дальнейшем в связи с угрозой физического устранения мне пришлось передать права на компанию другому человеку. Чтобы, как говорят, "снять с себя мишень".

Согласно решению суда Гулами невыездной. Он не может покидать Латвию. Однако за время судебного разбирательства он неоднократно приезжал в Украину, в том числе с целью физического и психологического влияния, чтобы я изменил свои показания. В суде есть мое соответствующее заявление и официальная информация от Пограничной службы Украины: лишь в 2019-2020 гг. Гулами в общей сложности 22 раза пересекал государственную границу Украины. Очень интересно, как на этот документ отреагируют в Латвии…

Правда ли, что после исчезновения товара на складах некоторое время стоял муляж, хотя сам хлопок к этому времениуже был вывезен?

Когда партнеры из Таджикистана приехали на склад, там им сказали – "хлопок под тентом". Когда они подняли его, никакого хлопка там не оказалось, а для отвода глаз стояли муляжи. Меня же Гулами на склад не пустил. С момента, когда я написал претензию в таможню, он перестал со мной общаться, вообще выходить на связь.

Когда яна него подал в суд, в первой инстанции появился вексель, который передавал весь товар в собственность оффшорной компании, принадлежащей Гулами. От утверждал, что этим векселем я погасил долг суммы, которую он мне передал для каких-то коммерческих нужд, в размере 12 млн. долларов США наличными. Было проведено несколько экспертиз, как в Латвии, так и в Европе, и было доказано – подпись на этом векселе фальшивая. Все это есть в уголовных материалах дела.

Впоследствии мы встречались уже на очной ставке у следователя, где он сказал: "Степовой - честный человек, он сомной рассчитался за долги"! На что я ответил: "Я очень хотел быувидеть человека, который мне в чемодане принес 120 кг денег вофис и просто их передал, не потребовав даже расписку". После этого у Гулами появилась новая "версия", что мол деньги он передал не наличными, а перевел на счета моих компаний!

Когда же следствие раскрыло компании, накоторые он якобы перечислял деньги, все они оказались его же оффшорами или оффшорами, которые оформлены на его жену и бухгалтера!

Почему слушания дела в первой инстанции проходило за закрытыми дверьми? Информация про слушания фактически отсутствует…

Скажу больше - все три инстанции идут в закрытом режиме. По требованию Гулами. Для меня это очень удивительно.

Сейчас дело в Верховном Суде Латвии, рассмотрение что-то очень подозрительно затянулось. Наверное, год уже прошел с момента последнего заседания. Объяснений никто не дает: "все идет в процессуальном русле". А как идет – ни мы, ни общественность не знает. Обладаю информацией, что Гулами осуществил несколько продаж своего имущества, вывел деньги из ликвидного фонда фирмы, на которую были оформлены склады в Юрмале. Предполагаю, на эти деньги он и "держит ситуацию под контролем", чтобы суд длился как можно дольше, но не хочу в это верить.

Даже по украинским меркам уголовного производства это слишком долго. Латвия как страна для ведения бизнеса была выбрана мною не случайно, а с надеждой на то, что высокие стандарты Евросоюза, в т.ч. в правовой сфере будут гарантировать мне и моим деньгам безопасность. Я бы не хотел поверить в то, что я ошибся.

В связи с этим я хотел бы обратиться к новоизбранному Сейму с просьбой взять дело на свой контроль, и с помощью депутатских запросов в правоохранительные органы разобраться – почему это дело так затягивается? Уверен, там всплывет еще немало очень интересных фактов…

И это после того, как в 2019 году в Гааге была создана международная группа по преступлениям Гулами, совершенным на территории как Украины, так и Латвии и других стран Евросоюза.

Чем закончилось это расследование?

Я встречался в Украине с людьми со следственных органов Нацполиции, которые ездили в Гаагу. Дело, кстати, касалось не только хлопка – Гулами там рассматривали как международного мошенника. Только лишь в Украине на нем висит несколько дел – за махинации с налогами, отмывание денег… Но дело кто-то очень хорошо "тормозил" - как с украинской, так и латвийской стороны. Фактически, полноценная работа группы в Гааге так и не началась, а следственную группу неформально развалили.

"Хлопковое дело" обговаривали на высшем уровне: президент Таджикистана Эмомали Рахмон даже был вынужден обратиться к латвийскому коллеге Андрису Берзиньшу с просьбой поспособствовать в поиске "пропавшего" хлопка… Помню, задействован был еще и президент Эстонии. Однако эти заявления потонули в бюрократических коридорах.

Правда ли, что после пропажи товара Таджикистан несколько лет вообще не экспортировал хлопок через Латвию?

Расскажу предысторию. В самом Таджикистане часто были случаи, когда один и тот же хлопок продавали разным людям. Приезжали разные покупатели, им показывали один и тот же хлопок, они проплачивали деньги, а хлопок в итоге доставался кому-то одному из них. Оставшимся начинали рассказывать, что мол поставим вам хлопок со следующей партии. То есть начинались "кидки". Соответственно, из-за сложившейся репутации с Таджикистаном не очень хотели иметь дело по хлопку. Поэтому у меня и добропорядочных продавцов в Таджикистане появилась идея сделать "хлопковый супермаркет" в Европе, чтобы каждый покупатель мог приехать и пощупать руками свой товар, и соответственно таджикский хлопок мог беспроблемно попадать на европейские рынки. Но Гулами все это благополучно похоронил.

Теперь надежда только на Латвийский Суд…