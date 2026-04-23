Адвокат назвал категории женщин, которых могут не выпустить за границу

В Украине отсутствует общий запрет на выезд женщин за границу, однако для отдельных категорий действуют ограничения, связанные с должностями и государственной службой. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил адвокат Ярослав Хливной.

По его словам, ограничения распространяются, в частности, на женщин, занимающих высокие государственные должности, включая членов Кабмина, руководителей центральных органов власти и их заместителей. Также речь идёт о депутатах, судьях, правоохранителях и руководителях государственных предприятий.

Кроме того, ограничения касаются представителей местной власти и руководящего состава государственных структур. При этом выезд возможен при наличии соответствующих документов, например, в случае служебной командировки, отпуска или сопровождения лиц, нуждающихся в уходе, говорит адвокат.

Как отмечается, проверка осуществляется через электронную систему "Аркан", которая синхронизирована с государственными реестрами и позволяет пограничникам определить статус лица при пересечении границы.

Отдельно юрист подчеркнул, что для женщин-медиков дополнительных ограничений не предусмотрено, а требования предъявлять военные документы на границе являются незаконными.

Таким образом, ограничения касаются не всех женщин, а отдельных категорий должностных лиц, чья деятельность связана с выполнением функций государства в условиях военного положения.

Ситуация с украинцами за границей

Ранее сообщалось, что в Чехии хотят более пристально относиться к украинцам, имеющим статус временной защиты, с целью лишения статуса или даже депортации. Такое решение было принято после внесения изменений в программу временной защиты для украинцев в ЕС.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц после общения с Владимиром Зеленским заявил, что Берлин будет способствовать возвращению украинцев, получивших убежище в Германии, на родину.

Вас также могут заинтересовать новости: