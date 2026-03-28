Никакой принудительной мобилизации женщин нет: в Сухопутных войсках сделали заявление

На улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом "Защита Украины – это женское дело".

Никакой принудительной мобилизации женщин в Украине не проводится, и нет оснований негативно трактовать информационную кампанию.

Об этом заявил глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик в комментарии телеграм-каналу "Труха Украина".

"Плакаты в разных городах Украины – это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии – добровольное желание женщин", – пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом "Защита Украины – это женское дело". Комментатор на видео предполагает, что это "прогрев" общественного мнения в пользу распространения мобилизации и на женщин.

Мобилизация в Украине

В марте 2026 года в Украине зафиксировали случаи постановки на воинский учет женщин без медицинского образования. Украинки сообщают, что получают воинское звание и оказываются в розыске, даже если не имеют медицинского образования.

В 2026 году, как и в предыдущие годы войны, мобилизация женщин остается исключительно добровольной. Украинки с медицинским и фармацевтическим образованием и/или профессией становятся на воинский учет в обязательном порядке, но даже их не могут мобилизовать.

Однако в сети появляется неожиданная информация о постановке на воинский учет женщин, не имеющих никакого отношения к медицине. Украинки рассказывают, что находят свои профили в приложении "Резерв+" с указанием военной специальности, хотя они точно не подавали документы. Некоторых представительниц женского пола даже объявляют в розыск за уклонение от службы.

