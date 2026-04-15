Чехия планирует тщательно проверять украинцев, которые имеют статус временной защиты, - посол

В то же время, по мнению Зварича, жизнь украинцев в Чехии не подвергается серьезным ограничениям.

В Чехии планируют более пристально относиться к тем украинцам, имеющим статус временной защиты, а в случае нарушения ими чешского законодательства это может повлечь за собой лишение статуса или депортацию.

Об этом в интервью "Главкому" сказал посол Украины в Чехии Василий Зварич, отвечая на вопрос о том, чего можно ожидать нашим гражданам в Чехии, поскольку страна выступила за изменение временной защиты для украинцев в Европейском Союзе.

Он отметил, что это тенденция, которая наблюдается во многих странах Европы. По словам посла, подавляющее большинство украинцев, приехавших в Чехию, спасаясь от российской агрессии, уже достаточно интегрировались в местное общество. То есть они трудоустроены, имеют определенный доход и возможности.

"Поэтому вопрос об изменениях в законодательстве сейчас направлен не на ухудшение положения украинцев, а на адаптацию законодательства к реалиям - путем предоставления украинцам больших возможностей для изменения своего статуса временной защиты на долгосрочное проживание в Чешской Республике", - сказал Зварич.

Другой момент, над которым сейчас работает чешское правительство, - это усиление контроля, который бы исключил любые злоупотребления этим статусом. То есть будут более придирчиво относиться к тем украинцам, которые имеют статус временной защиты, а в случае нарушения ими чешского законодательства это может повлечь за собой и лишение статуса, и депортацию.

"Думаю, что жизнь украинцев в Чехии не подвергнется каким-либо критическим ограничениям. Просто нужно будет более внимательно относиться к тому, что разрешено, а что нет законодательством страны лицам, которые пользуются или претендуют на статус временной защиты в Чехии", - считает дипломат.

Кроме того, на вопрос о том, что глава Министерства внутренних дел Чехии Любомир Метнар недавно заявил, что ЕС должен обсудить возможность ограничения приема беженцев из западных регионов Украины и мужчин трудоспособного возраста, Зварич отметил, что то, что говорит министр внутренних дел, вытекает из положений их коалиционного соглашения, где тема миграционной политики является одной из приоритетных. Он не считает, что эти инициативы каким-либо образом направлены против украинцев.

"Из того, что мне заверили, те украинцы, которые легально здесь проживают и работают и получили статус временной защиты, не почувствуют особых изменений. То есть будут какие-то минимальные коррективы, например, в части того, сколько времени человек, имеющий временную защиту, может находиться за пределами Чехии", - сказал дипломат.

На данный момент этот срок составляет до 90 дней без потери статуса. Очевидно, говорит он, что это количество дней будет сокращено, условно говоря, до 30 дней.

"Чтобы человек, имеющий статус временной защиты в той же Чехии, фактически не проживал все время в Украине или в другой стране ЕС. На предотвращение таких случаев и будут направлены дальнейшие изменения законодательства", - объяснил посол.

"Мы категорически против ассимиляции наших граждан"

Также на вопрос о помощи украинцам с ассимиляцией в других государствах Зварич подчеркнул:

"Мы категорически против ассимиляции наших граждан. Я постоянно на всех встречах и с украинской общиной, и с чешскими чиновниками подчеркиваю: интеграция украинцев в европейское общество - это необратимый процесс, связанный с будущим членством Украины в Европейском Союзе. Но в то же время должна быть сохранена связь украинцев с Родиной тем или иным образом".

По его словам, в настоящее время на территории Чехии проживает около 600 тысяч украинцев. Менее половины из них уже были здесь до начала полномасштабной российской агрессии.

"Но мы работаем над тем, чтобы связь их и их детей с Украиной не прерывалась - через украинские школы, украинскую информацию, через открытость к ним нашего посольства", - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Германия будет работать над тем, чтобы вернуть украинцев на родину. Он также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении на выезд мужчин.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским военнослужащим на фронте нужны ротации. Так, по его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

