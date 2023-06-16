Владельцы жилья, оказавшегося в зоне техногенной катастрофы из-за подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, могут претендовать на получение возмещения.Но открытым остается вопрос: в рамках какого механизма — уже созданного Национального компенсационного (на основании закона №2923-IX), или международного?

Над последним сейчас работают отечественные и иностранные дипломаты. И для запуска уже сделан первый важный шаг: на недавнем саммите руководителей государств и правительств Совета Европы принято решение о создании международного реестра убытков, нанесенных Украине в результате российской военной агрессии. Но, учитывая то, что большинство затопленного жилья украинцев уже стало непригодными для жизни, на национальном уровне речь может идти именно о предоставлении компенсации за недвижимость, уничтоженную в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины.

Речь может идти о десятках, а тот сотнях тысяч пострадавших, которые будут нуждаться в государственной помощи в предоставлении нового жилья. Конечно, для государства вопрос, осилит ли оно это колоссальное финансовое бремя. Но для хозяев жилья, оказавшегося в зоне бедствия, важнее другое. Многие из них не смогли вывезти с собой оригиналы правоустанавливающих документов на недвижимость, поэтому проблема может появиться в подтверждении их статуса владельца.

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Стоит отметить, что это не будет касаться тех лиц, сведения о праве собственности которых ранее были внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество (ГРИП). Если соответствующая информация имеется в ГРИП, никаких подтверждающих документов на жилье для получения компенсации за уничтоженную недвижимость в рамках закона №2923-IX подавать не нужно.

В то же время людям, у которых информация о праве собственности содержалась исключительно на бумажных носителях, которые были потеряны, придется восстанавливать правоустанавливающие документы самостоятельно, или они будут иметь право обратиться в компенсационную комиссию с просьбой содействовать в получении документов (при условии, что возмещение будет происходить на национальном уровне). Но и здесь есть вопрос: можно ли будет реализовать это право в случае такой тотальной катастрофы, когда затоплены целые населенные пункты, на которых были расположены, в том числе и архивы нотариусов, органов местного самоуправления или БТИ, содержавшие подтверждающую информацию о праве собственности?

В ситуации, когда из-за потери архивов невозможно получить подтверждающую информацию, владельцы могут обратиться в суд с иском о признании права собственности в порядке статьи 392 Гражданского кодекса Украины. Этот судебный механизм довольно сложный и длительный. Ведь речь идет об исковом производстве, в рамках которого дела могут рассматриваться годами. Особенно, если принимать во внимание невозможность определения ответчиков в отдельных случаях или сложностей с их вызовом, когда речь идет об оккупированных врагом территориях.

Цена вопроса в этом случае — 1% от цены иска (оценочной рыночной стоимости жилья): она может варьироваться в диапазоне от 1073,60 грн (0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо в 2023 году) до 13420 грн (пять размеров указанного минимума в 2023 году).

Но основная проблема не в размере судебного сбора, хотя даже это обстоятельство является чрезмерным финансовым бременем для человека, который из-за войны потерял все свое имущество. Существуют обоснованные опасения, что использование людьми этого единственного способа защиты может оказаться неэффективным, учитывая неоднозначную практику применения судами статьи 392 ГК Украины (именно в части такого основания для признания права собственности как утрата собственником правоустанавливающего документа).

Решить эту проблему мог бы упрощенный судебный механизм, вроде того, который, в свое время, предусмотрели для установления фактов рождения/смерти лица на временно оккупированной территории Украины. Фактически, речь о том, что в случае невозможности восстановления правоустанавливающих документов на разрушенное имущество во внесудебном порядке, спора непосредственно о праве нет. Есть лишь необходимость судебной констатации (в рамках отдельного производства) наличия юридического факта принадлежности имущества лицу, претендующему на получение компенсации.

Считаю, что такой механизм стоит принять во внимание. Ведь это позволило бы значительно упростить вопрос верификации собственников для получения ими компенсаций.

Ольга Онищук, руководитель программы "Правовая безопасность собственности" Украинского института будущего