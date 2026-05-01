Мобилизация и война – это крайне непопулярно, но есть способы мотивировать людей, – Подоляк

По его словам, люди должны понимать, что компенсация будет.

ТЦК сегодня одновременно решают проблему мобилизации, которая очень необходима государству, а с другой стороны – создают негативный эмоциональный фон. Главным инструментом поощрения людей к службе должна стать финансовая мотивация. Об этом в интервью Новини.LIVE сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Есть понимание, что ТЦК в таком виде одновременно решают важную проблему мобилизации", – сказал Подоляк.

По его словам, все будет выглядеть негативно до тех пор, пока мы не поймем две вещи: война – это непопулярно, мобилизация – это крайне непопулярно.

Видео дня

"Но каждый инцидент нужно разбирать отдельно, и было бы желательно, чтобы правоохранительные органы все-таки разобрались, вышли и сказали. Вторая составляющая очень важна. Все это непопулярно, но работает только одна технология – финансирование. То есть людям нужно давать большие социальные гарантии: тем, кто призывается, выплаты должны быть быстрыми и крупными. Люди должны понимать, что да, это непопулярно, но я понимаю, что я получу компенсацию, семья получит компенсацию. Только по этому пути нужно идти", – пояснил он.

Работа ТЦК в Украине

Как сообщал УНИАН, украинцы часто жалуются на то, что сотрудники ТЦК забирают телефоны граждан, которых удерживают в помещениях центров, и лишают возможности связаться с родными или адвокатом.

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко отметил, что в соответствии с украинскими законами никто не может ограничить право человека на помощь адвоката, даже в условиях военного положения. Поэтому в теории сотрудники ТЦК обязаны пропустить адвоката к гражданину, который уже находится в этом помещении.

По его словам, с точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является правонарушением и может повлечь за собой уголовную ответственность. Однако сложившаяся практика в центрах комплектования на данный момент заключается в том, чтобы не пускать адвоката ни при каких обстоятельствах.

Еще одной проблемой является тот факт, что сотрудники ТЦК часто изымают смартфоны у граждан, доставленных в центр комплектования. Именно поэтому на всякий случай стоит заранее заключить договор на оказание правозащитных услуг с адвокатом, чтобы он мог сразу приступить к защите своего клиента по звонку от родственников военнообязанного.

