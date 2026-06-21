В столице прошел марш 'КиевПрайд' и акция в поддержку традиционной семьи (фото, видео)

Лозунг прайда этого года – "Наши семьи – часть Украины".

В центре Киева состоялся десятый марш "КиевПрайд", участники которого отстаивают права ЛГБТИК+-сообщества. Параллельно в столице прошло и альтернативное мероприятие – в поддержку и защиту традиционной семьи и ценностей. Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места событий.

Юбилейный "КиевПрайд" начался на перекрестке улиц Владимирской и бульвара Шевченко.

Участники марша несли в руках большой транспарант с надписью "Наши семьи – часть Украины". Эта надпись стала лозунгом марша этого года.

Также были большие плакаты с другими надписями, среди которых можно было заметить надписи "За свободу и права – наша борьба жива", "Транс-женщины = женщины", "Да – правам квир-женщин! Нет – мизогинным и гомофобным законам!" и другие.

Кроме того, участники собрания несли в руках "радужные флаги", которые являются символами ЛГБТ+-сообщества. Они заявляли о своей позиции словами: "Бунтуй, люби, права не отдавай".

Кроме того, в руках участников марша был большой плакат с фотографиями военных. Этот плакат назывался: "Мы – их голоса. Военные ЛГБТ".

Среди участников марша были дипломаты разных стран, аккредитованных в Украине. В толпе можно было увидеть флаги Европейского Союза, Великобритании, Канады, Украины и т. д. Также в шествии принимала участие посол Канады Наталька Цмоц.

Активисты мероприятия через мегафон заявили, что выступают против новой редакции Гражданского кодекса. По их мнению, новая редакция носит дискриминационный характер. В связи с этим толпа в унисон заявляла, что "Гражданский кодекс – это шаг назад, недопустим откат!"

Местом завершения акции стала станция метро "Площадь Украинских героев".

Акция в защиту традиционной семьи

Кроме того, в центре Киева прошла еще одна акция, участники которой выступали против прайда, назвав его "гей-парадом". Участники этого собрания считают "КиевПрайд" "непристойным, позорным действом".

Участники антипрайда держали большой транспарант с надписью "Божий порядок". Также были плакаты с надписями: "Бог только за традиционную семью", "Шествие в защиту семьи, детей и Украины" и т. д. Именно защита традиционной семьи и детей является их главным лозунгом.

В связи с обоими мероприятиями в центре Киева перекрывали отдельные улицы. В частности, улицу Владимирскую и бульвар Тараса Шевченко.

Для охраны правопорядка и недопущения столкновений между участниками двух мероприятий на улицы столицы вывели много полиции. Как сообщили в пресс-службе столичного главка, обе акции прошли без грубых нарушений общественного порядка.

КиевПрайд: что нужно знать

"КиевПрайд" – это украинская общественная организация, основанная в 2016 году, которая занимается повышением осведомленности о правах и проблемах ЛГБТИК+-сообщества в Украине. Главной целью организация провозглашает достижение полного уважения к правам человека, борьбу с дискриминацией, обеспечение видимости ЛГБТИК+ людей в общественной жизни и защиту от преступлений на почве ненависти.

Главным мероприятием, которое организует КиевПрайд, является "Марш равенства" (Марш КиевПрайд) в рамках Прайд-недели. Это правозащитное шествие, которое традиционно проходит в июне. Помимо марша проводятся культурно-образовательные мероприятия, благотворительные фестивали (например, КиевПрайд Парк) и кампании в поддержку сообщества.

Номинально марш КиевПрайда должен быть ежегодным, но и в предыдущие периоды, и во время войны проводить его каждый год удавалось не всегда. Так, в 2022 и 2023 годах из-за высоких рисков для безопасности участников массовый марш в Киеве не проводился.

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