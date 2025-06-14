Это первый прайд в Киеве с начала войны.

В субботу, 14 июня, в центре Киева прошел "Марш Равенства" в рамках КиевПрайда-2025. Это первый прайд, который проходит в столице во время полномасштабной войны.

Формат был адаптирован к условиям военного времени: ограниченный по численности, с усиленной охраной и предварительной регистрацией. Была перекрыта часть улиц, закрыта на вход и выход станция метро "Театральная". За безопасностью мероприятия следило огромное количество полиции.

На акцию зарегистрировались более 800 человек. В нем приняли участие ЛГБТК+ военные, активисты и дипломаты. В этом году маршу разрешили пройти по одной улице в центре Киева - улице Чикаленко.

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На Марше присутствовало руководство представительства Евросоюза в Украине, в частности посол ЕС Катарина Матернова, а также посол Канады в Украине. Также есть представители Швеции и других иностранных посольств. Перед началом марша также вышла и спела певица KAZKA.

Нынешний прайд прошел под лозунгом "Вместе за равенство и победу" — с акцентом на законодательные изменения: легализацию гражданских партнерств и защиту от преступлений на почве ненависти.

В то же время прошел марш и противников мероприятия. Его организаторы объявили, что "КиевПрайда" сегодня не было, так как ему не дали нормально пройти улицами столицы.

В сентябре 2021 г. в Киеве в Марше равенства за права ЛГБТ в Киеве, который был организован общественной организацией KyivPride, приняли участие, по разным данным, от 2,5 тыс. человек до 7 тыс. В марше приняли участие представители посольств Канады, Германии, США.

Ранее эксперты по путешествиям назвали города по всему миру, где к участникам Прайда относятся лучше всего. Четыре из них находятся в Европе - Лондон, Барселона, Берлин и Амстердам.

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