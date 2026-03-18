Беженцам из Украины будет сложнее получить временную защиту в Чехии: что известно

Чехия может ужесточить условия предоставления временной защиты беженцам из Украины после 2027 года. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Любомир Метнар, пишет Novinky.
Чиновник пояснил, что в будущем такая защита может не распространяться на украинцев, прибывающих в Чехию из западных областей Украины, а также – на мужчин трудоспособного возраста.
"Другие страны также хотят корректировки, она может быть в нескольких направлениях. С географической точки зрения, запад Украины, то есть западная, относительно безопасная часть, будет лишена этого [временной защиты]", – сказал Метнар.
Отдельно министр прокомментировал возможное ограничение временной защиты для мужчин трудоспособного возраста. По мнению чешского политика, "Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня".
Поскольку Чехия не может принимать подобные решения самостоятельно, соответствующие изменения необходимо будет вводить на уровне Европейского Союза. На данный момент, по данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране находятся более 400 тысяч беженцев из Украины. Ежемесячно прибывает около шести тысяч человек. Такое количество беженцев превышает возможности страны, поэтому там и выступают за ограничения в предоставлении временной защиты.
В феврале стало известно о том, что украинских беженцев в Польше лишат льгот и пособий. Таким образом, начиная с 5 марта 2026 года, украинцы смогут находиться в Польше на общих условиях со всеми иностранцами.
По оценкам ООН, после завершения войны в Украину вернется лишь часть беженцев. Речь идет о примерно 3,5 млн человек. Однако если боевые действия затянутся, цифра может быть и меньше.