Беженцам из Украины будет сложнее получить временную защиту в Чехии: что известно

Поскольку Чехия не может принимать подобные решения самостоятельно, соответствующие изменения необходимо будет вводить на уровне Европейского Союза.

Чехия может ужесточить условия предоставления временной защиты беженцам из Украины после 2027 года. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Любомир Метнар, пишет Novinky.

Чиновник пояснил, что в будущем такая защита может не распространяться на украинцев, прибывающих в Чехию из западных областей Украины, а также – на мужчин трудоспособного возраста.

"Другие страны также хотят корректировки, она может быть в нескольких направлениях. С географической точки зрения, запад Украины, то есть западная, относительно безопасная часть, будет лишена этого [временной защиты]", – сказал Метнар.

Видео дня

Отдельно министр прокомментировал возможное ограничение временной защиты для мужчин трудоспособного возраста. По мнению чешского политика, "Украина сама заинтересована в том, чтобы мужчины оставались или, возможно, возвращались в случае прекращения огня".

Поскольку Чехия не может принимать подобные решения самостоятельно, соответствующие изменения необходимо будет вводить на уровне Европейского Союза. На данный момент, по данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране находятся более 400 тысяч беженцев из Украины. Ежемесячно прибывает около шести тысяч человек. Такое количество беженцев превышает возможности страны, поэтому там и выступают за ограничения в предоставлении временной защиты.

Беженцы из Украины – другие новости

В феврале стало известно о том, что украинских беженцев в Польше лишат льгот и пособий. Таким образом, начиная с 5 марта 2026 года, украинцы смогут находиться в Польше на общих условиях со всеми иностранцами.

По оценкам ООН, после завершения войны в Украину вернется лишь часть беженцев. Речь идет о примерно 3,5 млн человек. Однако если боевые действия затянутся, цифра может быть и меньше.

