С 5 марта 2026 года украинцы смогут находиться в Польше на общих правилах со всеми иностранцами, то есть без дополнительных льгот.

С 5 марта 2026 года украинские беженцы в Польше будут лишены специальных льгот и выплат. Теперь украинцы смогут находиться в стране на общих правилах с другими иностранцами. Польский президент Кароль Навроцкий отменил специальный закон 2022 года, который упрощал трудоустройство граждан Украины и предоставлял им доступ к соцвыплатам.

Эти изменения могут стать болезненными для беженцев, особенно уязвимых категорий, таких как пенсионеры и лица с инвалидностью. Поэтому украинцы в Польше должны подготовиться к нововведениям. Мы разобрались, какие изменения вводит польское правительство, будет ли и далее действовать документ PESEL UKR и каких льгот будут лишены переселенцы.

Что будет с украинцами в Польше после 5 марта 2026 года

Как сообщает Polska agencja prasowa, в Польше сокращают экстренную помощь для украинцев, а вместо этого вводят общую систему временной защиты для всех иностранцев. Лица, бегущие от войны, смогут подавать заявления на легальное пребывание до 4 марта 2027 года.

Видео дня

Согласно новому закону, выплаты для украинцев в Польше в 2026 году будут сокращены. В то же время условия получения сумм, назначенных ранее по специальному закону, останутся прежними до истечения срока действия.

Льготы для украинцев в Польше на жилье и питание теперь будут предоставляться на срок не более 60 дней с первого въезда лица в страну. Коллективное проживание с питанием от польского правительства будет предлагаться только наиболее уязвимым категориям:

пенсионерам без родных и польской пенсии;

лицам с инвалидностью;

одиноким матерям с детьми в возрасте до 1 года;

детям из детских домов.

Беженцы, не относящиеся к перечисленным категориям, не получат никакой дополнительной поддержки, а только легальное право на пребывание в Польше.

Доступ к медицине также будет ограничен. Бесплатные медицинские услуги смогут получить только те украинцы в Польше в 2026 году, которые относятся к:

жертвам изнасилования или пыток;

несовершеннолетним;

трудоустроенным;

лицам из особо уязвимых групп в центрах коллективного размещения.

То есть, если человек не проживает в центре для беженцев, а арендует жилье, и при этом не трудоустроен, то должен самостоятельно оплачивать медицину в полном объеме. Эти изменения могут больно ударить по пенсионерам и лицам с инвалидностью, которые по новому закону не считаются уязвимыми категориями.

Отмечается, что безработные украинцы будут получать медицинскую помощь на тех же условиях, что и все нетрудоустроенные иностранцы. Они не будут иметь полного доступа ко всем услугам.

Что будет с документами PESEL UKR

Ранее все украинские беженцы в Польше получали специальный идентификационный номер PESEL, который необходим для легального пребывания, трудоустройства, открытия банковского счета и получения медицинской помощи.

По новому закону с 5 марта 2026 года PESEL UKR в дальнейшем будет основным методом легального пребывания в Польше, причем не только для украинцев, но и любых иностранцев под временной защитой.

Таким образом, защита, что дает статус UKR в Польше, теперь будет распространена на всех иностранцев. В течение 30 дней после въезда в Польшу лицо должно подать заявление на оформление PESEL, иначе потеряет временную защиту. Кроме того, в предоставлении защиты могут отказать в отдельных случаях, например, если человек совершил преступление или угрожает польской государственной безопасности.

Также есть еще одно важное изменение. Украинцы в Польше после 5 марта будут пользоваться не бумажными удостоверениями личности от Управления по делам иностранцев, а электронной картой Diia.pl, то есть цифровым видом на жительство.

Чтобы подтвердить легальное пребывание или место жительства, беженцы должны установить польское мобильное приложение на телефон mObywatel. Для переселенцев, которые уже живут в Польше, практически ничего не изменится, ведь они уже пользовались такими инструментами. Единственное изменение заключается в том, что использование таких цифровых документов теперь официально регулируется законодательством.

Вас также могут заинтересовать новости: