После окончания войны в Украину вернутся до 3,5 млн беженцев, - ООН

Однако, если война затянется, эта цифра может уменьшиться.

После окончания войны в Украину вернутся от 3 до 3,5 млн беженцев. Об этом на брифинге для иностранных дипломатов "Прогнозирование возвращения беженцев и понимание последствий для восстановления Украины: первоначальные результаты агент-ориентированного прототипа" заявила представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Как передает корреспондент УНИАН, она представила прогностическую модель, разработанную УВКБ ООН, по возвращению беженцев в Украину в случае окончания войны. В частности, кто и куда вернется, а также какие условия потребуются этим людям.

Кастель-Голлингсворт отметила, что продолжение войны является следствием того, что все меньше людей захотят вернуться. Это касается и беженцев, и ВПЛ.

"Чем дольше вы проживаете в стране, которая вас приютила, тем меньше вероятность вашего возвращения. В июле 2024 года хотели вернуться 61% беженцев. В декабре 2025 года - 49%. Среди ВПЛ эти цифры составляют 73 и 35% соответственно", - сказала представительница УВКБ ООН.

Также она напомнила, что 4,3 миллиона украинцев получили временное убежище за границей во время войны.

"Модель нам показывает, что вернутся домой 3-3,5 миллиона после завершения войны", - подчеркнула она.

Также, согласно прогнозам ООН, больше украинцев вернется с юга и востока Европы, меньше - с севера континента: "Есть разница между беженцами в центральной и восточной Европе и северной. С юга и востока Европы стремятся вернуться больше беженцев, чем с северной".

Люди, скорее всего, вернутся, если будет куда и к кому. С детьми вернутся быстрее. Важно помнить, что возвращение будет определяться наличием работы, жилья, медицинской помощи.

Также чиновница УВКБ ООН отметила, что далеко не всегда люди будут возвращаться в родные дома, ведь кто-то потерял свой дом, у кого-то он остался в оккупации. Значительное количество, по прогнозам ООН, вернется в крупные города, где уже проживают временно перемещенные лица, и это добавит проблем властям этих городов, ведь новоприбывших нужно будет разместить, обеспечить работой, социальной помощью.

В то же время в ООН прогнозируют, что когда наступит мир с уступками со стороны Украины, значительное количество беженцев не захотят возвращаться.

Моделирование также показывает, что более вероятно вернутся пожилые, одинокие люди и матери-одиночки с детьми.

Также на принятие решения о возвращении будет влиять доступность жилья в Украине, наличие работы, компенсация за утраченное жилье, доступ к административным услугам, медицине.

С 1 февраля в Польше выплаты беженцам приостановили, а возобновят их только после повторной подачи заявления и при условии соответствия установленным государством критериям.

Эти правила распространяются на всех граждан Украины, имеющих статус временной защиты и получающих помощь на детей по программе "800+". Им необходимо повторно подать заявления в Управление социального страхования (ZUS), а также соответствовать требованиям по профессиональной деятельности.

Также сообщалось, что правящая парламентская коалиция в Чехии может пересмотреть "некоторые бенефиты", которые получают украинские беженцы. По крайней мере, за это выступает спикер парламента и лидер правопопулистского движения SPD Томио Окамуру.

