По его словам, освящать пасхальные корзины - это украинская традиция, а не обязанность.

Насущной необходимости в освящении пасхальной корзины нет - это скорее украинская традиция, заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко в интервью "РБК-Украина".

"На Пасху мы приносим в храм на освящение частички тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: кулич, сыр, яйца, колбасу. Но необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не соблюдают", - пояснил Александр Драбинко.

Митрополит вспомнил, что в его детстве семья не могла пойти в храм, поэтому дедушка читал "Отче наш" и окроплял праздничный стол святой иорданской водой. Затем семья садилась к пасхальному столу.

Видео дня

Драбинко напомнил, до завершения Пасхальной службы и освящения куличей продолжается Великий пост, поэтому пробовать кулич или что-либо из праздничной корзины до тех пор нельзя.

"Разговение (потребление пищи в первый день после поста - УНИАН) происходит именно в святое воскресенье, когда мы начинаем потреблять продукты, от которых воздерживались в дни Великого Поста", - подчеркнул Драбинко.

Пасха в Уркаине - традиции

Пасха в Украине - один из важнейших христианских праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Празднуют его весной, в воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Главные традиции:

Пасхальная служба - ночное богослужение с крестным ходом.

Освящение кулича и блюд - верующие несут в церковь пасхальную корзину с куличом, яйцами, мясом.

Писанки - расписанные яйца как символ возрождения.

Христосание - приветствие "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!"

Это время семейного единения, надежды и духовного очищения.

Вас также могут заинтересовать новости: