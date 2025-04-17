Насущной необходимости в освящении пасхальной корзины нет - это скорее украинская традиция, заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко в интервью "РБК-Украина".
"На Пасху мы приносим в храм на освящение частички тех блюд, которые потом будут на праздничном столе: кулич, сыр, яйца, колбасу. Но необходимости освящать пасхальную корзину нет. Это украинская традиция, во многих православных странах ее не соблюдают", - пояснил Александр Драбинко.
Митрополит вспомнил, что в его детстве семья не могла пойти в храм, поэтому дедушка читал "Отче наш" и окроплял праздничный стол святой иорданской водой. Затем семья садилась к пасхальному столу.
Драбинко напомнил, до завершения Пасхальной службы и освящения куличей продолжается Великий пост, поэтому пробовать кулич или что-либо из праздничной корзины до тех пор нельзя.
"Разговение (потребление пищи в первый день после поста - УНИАН) происходит именно в святое воскресенье, когда мы начинаем потреблять продукты, от которых воздерживались в дни Великого Поста", - подчеркнул Драбинко.
Пасха в Уркаине - традиции
Пасха в Украине - один из важнейших христианских праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Празднуют его весной, в воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.
Главные традиции:
- Пасхальная служба - ночное богослужение с крестным ходом.
- Освящение кулича и блюд - верующие несут в церковь пасхальную корзину с куличом, яйцами, мясом.
- Писанки - расписанные яйца как символ возрождения.
- Христосание - приветствие "Христос Воскрес!" - "Воистину Воскрес!"
Это время семейного единения, надежды и духовного очищения.