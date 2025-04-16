В столице осадков не ожидается.

20 мая, на Пасху, осадков по территории Украины не ожидается, лишь в Карпатском регионе временами может быть дождь. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

"На 20-е число у нас без осадков. Только в Карпатском регионе временами дождь может быть. Температура ночью +5°...+11°, днем +17°...+23°", - отметила она.

В Киеве осадков на Пасху также не ожидается. Температура ночью +8°...+10°, днем воздух прогреется до +21°...+23°.

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Как сообщал УНИАН, ранее синоптик из Черкасской области Виталий Постригань отметил, что в Украину в ближайшее время придет тепло из тропиков.

По его данным, над северо-западом Европы глубокий циклон "открывает путь" для закачки тропического воздуха из Средиземноморья и севера Африки в Украину.

Так, по прогнозу эксперта, апрель "замаскируется" под майские температуры: ночью будет +5°...+10°, а днем температура будет повышаться до +19°...+24°.

Теплая погода ожидается уже сегодня, 16 апреля. Однако фронт может вызвать дождь на западе, по северным и центральным областям. Но уже с четверга будет больше прояснений.

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