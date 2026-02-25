На коррупции при строительстве авиационных укрытий разоблачили двух полковников: известны имена

Обоих фигурантов задержали "на горячем" во время передачи им 320 тысяч долларов США.

Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскрыло схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.

Как сообщила пресс-служба СБУ, по результатам комплексных мероприятий задержаны командующий логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Как установило расследование, фигуранты организовали схему присвоения государственных средств во время строительства фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.

Видео дня

"Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд грн. Проверки показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи", - говорится в сообщении.

Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн.

Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи им 320 тысяч долларов США.

Сейчас должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, СБУ задержала командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко.

Двое жителей Одесской области хотели зарегистрировать Starlink для россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, в Одесской области контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили двух граждан Украины, которых российские оккупанты завербовали для незаконной регистрации систем Starlink. Фигуранты - двое жителей города Измаил, что на юге Одесской области.

Представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями РФ. Чтобы активировать больше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных.

Вас также могут заинтересовать новости: