На коррупции при строительстве авиационных укрытий разоблачили двух полковников: известны имена

Главное управление внутренней безопасности СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскрыло схему хищения средств оборонного бюджета Украины, к которой причастны высокопоставленные чиновники Вооруженных сил и Службы безопасности Украины.
Как сообщила пресс-служба СБУ, по результатам комплексных мероприятий задержаны командующий логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.
Как установило расследование, фигуранты организовали схему присвоения государственных средств во время строительства фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.
"Установлено, что в мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд грн. Проверки показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи", - говорится в сообщении.
Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, чиновники, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн.
Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих фигурантов "на горячем" во время передачи им 320 тысяч долларов США.
Сейчас должностным лицам, в соответствии с совершенными преступлениями, готовится уведомление о подозрении по ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) по предварительному сговору группой лиц Уголовного кодекса Украины.
По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, СБУ задержала командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко.
