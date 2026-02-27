Фигуранта дела о коррупции на строительстве авиационных укрытий взяли под стражу

Арестованный может выйти на свободу, заплатив почти 7 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для руководителя управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Как сообщает Радио Свобода, его отправили под стражу на 60 суток с альтернативой залога более 6,9 млн гривен.

Отмечается, что подозреваемый не стал комментировать обвинения. Его защита также отказалась от комментариев.

Коррупция при строительстве укрытий для самолетов: детали дела

На этой неделе были задержаны командующий логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и глава Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области по подозрению в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, СБУ задержала командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко.

Фигуранты организовали схему присвоения государственных средств при строительстве фортификационных сооружений. По материалам дела, речь идет об обустройстве дополнительной защиты на стратегически важных объектах, в частности оперативных аэродромах Сил обороны.

В мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных укрытий было выделено 1,4 млрд грн. Проверки показали, что проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Несмотря на это, подрядчикам начали перечислять авансовые платежи. Чтобы остановить проверки и скрыть растрату средств, должностные лица, по версии следствия, организовали передачу неправомерной выгоды в размере около 13 млн грн.

Обоих фигурантов задержали во время передачи им 320 тысяч долларов.

