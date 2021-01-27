Глава Smart City.UA призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию относительно имеющихся трудностей с целью дальнейшего анализа и наработки алгоритмов преодоления существующих препятствий цифровизации громад.

Под руководством председателя Комитета Смарт Сити Общественного совета при Минцифре Юрия Назарова был разработан опросный лист, с помощью которого будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются громады в процессе цифровизации.

Об этом написал председатель инициативы Smart City.UA Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось первое в 2021 году заседание Комитета Smart City Общественного совета при Минцифре, на котором мы обсудили план деятельности комитета на первый квартал 2021 года. С сегодняшнего дня мы начинаем исследование проблематики громад по внедрению технологий smart city. В рамках исследования мы разработали опросный лист”, - проинформировал Юрий Назаров.

Также глава Smart City.UA призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию относительно имеющихся трудностей с целью дальнейшего анализа и наработки алгоритмов преодоления существующих препятствий цифровизации громад.

"Призываем всех представителей громад сформировать информацию о проблемах по внедрению цифровых технологий. После получения данных будет начат глобальный анализ. На основе полученных данных мы сформируем единый документ с результатами исследования и разработаем рекомендации по решению имеющихся проблем в громадах”, - пояснил Юрий Назаров.

В дальнейшем Голова Smart City.UA планирует отчитываться о процессе накопления и обработки информации в своих постах на Facebook. "Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе. Цифровизируемся вместе!",- призвал Юрий Назаров.

Напомним, что 1 декабря 2020 года глава Smart City.UA Юрий Назаров был избран председателем Комитета Смарт Сити Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации. Во время декабрьского заседания также был утвержден проект Плана деятельности Комитета на 2021 год. Среди его основных задач определено исследование проблематики внедрения технологий смарт Сити в городах и территориальных громадах Украины.

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Автор: УНИАН