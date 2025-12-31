С началом 2026 года в Украине поднимут минимальную зарплату и введут новую программу помощи.

1 января Украина входит в 2026 год. Он принесет нам немало изменений, которые затронут жизнь каждого украинца. В частности, вырастут минимальная зарплата и прожиточный минимум, для предпринимателей поднимут налоги, а граждане старше 40 лет смогут проходить бесплатное медицинское обследование. Мы подробно разобрали, что изменится с 1 января 2026 года.

Какая будет минималка в 2026 году

Минимальная зарплата 2026 вырастет с 1 января и составит 8647 гривни вместо предыдущих 8000 гривень. Прожиточный минимум 2026 также повысится: общий показатель вырастет до 3209 гривень, для трудоспособных лиц - до 3328 гривень, для нетрудоспособных - до 2959 гривень, для детей до 6 лет - до 2817 гривень и детей 6-18 лет - до 3512 гривень.

Рост минималки повлечет за собой изменение всех налогов, социальных выплат и штрафов, привязанных к этому показателю.

Налоги для ФОП

Показатель минимальной зарплаты используется для многих расчетов. Из-за его повышения вырастут и налоги для ФОП: единый налог составит 332,8 гривни для 1 группы и 1729,40 гривни для 2 группы, военный сбор - 864,70 гривень, ЕСВ - 1902,34 гривни. Эти суммы останутся неизменными на протяжении всего 2026 года.

Также в течение января на рассмотрение парламента должен поступить законопроект, который вводит НДС для ФОП. Если его примут, то предприниматели с общей суммой операций по продаже товаров и услуг более 1 миллиона гривень на год должны будут платить налог на добавленную стоимость. Однако даже если депутаты проголосуют за законопроект, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Мобилизация в январе 2026

Правила призыва с 1 января в Украине останутся прежними. Однако одно изменение затронет забронированных мужчин. Бронь от мобилизации работникам частных предприятий теперь будет предоставляться при месячной зарплате не менее 21617,50 гривень.

Также напомним, что отсрочка от мобилизации теперь оформляется не в ТЦК, а через мобильное приложение Резерв+ или в Центре административных услуг. Это нововведение вступило в силу в ноябре 2025 года.

Национальный чекап здоровья

В январе в Украине заработает программа Национальный чекап, которую также называют "скрининг 40+". Граждане возрастом 40 лет и старше смогут получить 2000 гривень в "Дии", которые можно будет потратить только на медицинские обследования. Для украинцев, которые не пользуются смартфонами, предусмотрен вариант оформления через Центры предоставления административных услуг.

3000 км от Укрзализныци

Еще в конце 2025 года в Украине стартовала программа УЗ 3000, которая продолжит действовать в январе и феврале. В рамках нее каждый украинец может бесплатно проехать 3000 километров поездом в установленные компанией "Укрзализныця" дни и рейсы. Билеты оформляются в мобильном приложении УЗ.

Выплаты УБД

Участникам боевых действий повысят минимальные пенсии. Выплаты военным не могут быть ниже 5528 гривень. Также из-за роста прожиточного минимума увеличатся единовременные выплаты в случае получения инвалидности.

Пенсии 2026

Пенсионные выплаты в 2026 году повысят, но не в январе. Индексация пенсий запланирована на март, а процент пересмотра суммы объявят в феврале. В первый месяц года будут только стандартные доплаты к пенсии для пенсионеров старше 65 лет.

Коммунальные тарифы 2026

В Украине действует частичный мораторий на повышение стоимости коммуналки, поэтому цены на услуги ЖКХ в январе останутся неизменными. Цены на газ для абонентов "Нафтогаза" (а это 98% населения) как минимум до апреля 2026 останутся на уровне 7,96 гривень за кубический метр.

Тариф на свет не подпадает под мораторий и его могут повышать, но в январе этого не произойдет. Постановление Кабинета министров зафиксировало цену 4,32 гривни за киловатт-час до 30 апреля 2026 года. Тариф на воду мог вырасти с 1 января, но премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство предлагает отсрочить повышение.

Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС

Для украинцев, которые живут или путешествуют в странах Евросоюза, есть хорошая новость. С 1 января Украина станет частью европейского коммуникационного пространства. Это значит, что для наших граждан будет действовать бесплатный роуминг в ЕС - украинцы смогут пользоваться мобильной связью по ценам домашних операторов.

Праздники в Украине в январе

Мы отметим как государственные, так и религиозные праздники и выходные в январе. Самые значимые из них это Новый год 1 января, Крещение Господне 6 января (по новому стилю), День памяти украинских политзаключенных 12 января, День памяти защитников Донецкого аэропорта 20 января, День Соборности и свободы Украины 22 января, День памяти жертв Холокоста 27 числа и День памяти Героев Крут 29 числа.

