В 2026 году для некоторых украинцев будет обязательной идентификация пенсионеров. Лица, которые должны пройти процедуру и проигнорируют ее, могут остаться без пенсии на некоторое время. Чтобы этого не произошло, лучше как можно быстрее обратиться в Пенсионный фонд.

Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Инна Мирошниченко рассказала УНИАН, кто именно обязан идентифицироваться, как проще всего сделать это в Украине и за рубежом и зачем вообще нужна такая процедура.

Что такое идентификация

Идентификация пенсионеров – это обязанность лица сообщить Пенсионному фонду о неполучении пенсии, пожизненного содержания, страховых выплат на временно оккупированных территориях от РФ или других стран. Если человек получал деньги от России, то Украина может отказать ему в помощи.

Каким пенсионерам нужно пройти идентификацию

Эта процедура касается не всех получателей пенсии. К тем, кому из пенсионеров нужно пройти идентификацию, относятся граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица, а также проживающие на временно оккупированных территориях или за рубежом.

Как пройти идентификацию в Пенсионном фонде

Идентифицироваться можно несколькими способами. Самый простой способ – сделать это онлайн на веб-портале Пенсионного фонда. Нужно зайти на портал ПФ, нажать вкладку "Пройти идентификацию", и там появится окно, в которое нужно ввести свои персональные данные и выбрать метод прохождения:

Видеоконференцсвязь с сотрудником Пенсионного фонда. Если человек выберет этот способ, то ему нужно будет выбрать дату и время, в которые должна состояться беседа, а также мессенджер, через который специалист ПФ выйдет на связь (в частности, Telegram, WhatsApp). Под идентификацией подразумевается то, что человек лично подтверждает свои данные и декларирует, что не получает соответствующих выплат.

с сотрудником Пенсионного фонда. Если человек выберет этот способ, то ему нужно будет выбрать дату и время, в которые должна состояться беседа, а также мессенджер, через который специалист ПФ выйдет на связь (в частности, Telegram, WhatsApp). Под идентификацией подразумевается то, что человек лично подтверждает свои данные и декларирует, что не получает соответствующих выплат. Заполнение формы . Необходимо заполнить ряд полей и подтвердить, что человек не получает выплаты от России или других стран.

. Необходимо заполнить ряд полей и подтвердить, что человек не получает выплаты от России или других стран. Также пенсионер может лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, в котором он состоит на учете, и подать письменное заявление на прохождение идентификации. После этого нужно подтвердить лично, что он не получает выплаты на оккупированных территориях, от РФ или других стран, и сможет получать пенсию от Украины и в дальнейшем.

на прохождение идентификации. После этого нужно подтвердить лично, что он не получает выплаты на оккупированных территориях, от РФ или других стран, и сможет получать пенсию от Украины и в дальнейшем. Кроме того, можно по почте отправить обычное письмо в свое территориальное отделение Пенсионного фонда, в котором будет заявление с регистрационным номером карточки налогоплательщика, паспортными данными (фамилия, имя, отчество), где лицо указывает, что, в частности, пенсию от РФ не получает. Документ может быть в произвольной форме. Например, в заявлении можно написать: "Я подтверждаю, что средства – страховые выплаты, пожизненное содержание, от РФ и других государств не получаю". Внизу нужно указать дату и поставить подпись.

О том, как пройти идентификацию пенсионерам через Дию, есть отдельная инструкция на сайте ПФУ.

Как пройти идентификацию пенсионерам за рубежом

Разбираясь в том, как пройти идентификацию в ПФУ, пенсионерам за пределами страны предлагают несколько вариантов - подать заявление онлайн в Пенсионный фонд или идентифицироваться с помощью видеоконференцсвязи.

Или есть еще такой способ - это можно сделать через консульство Украины. К нему нужно обратиться для получения удостоверения факта пребывания лица в живых. После получения документа гражданину нужно самостоятельно отправить его письмом в Украину в территориальный отдел Пенсионного фонда по месту учета. Вместе с ним нужно написать заявление, в котором лицо подтверждает, что не получает пенсию от других государств.

Что будет, если не пройти идентификацию в Пенсионном фонде

Если идентификация пенсионеров 2026 не будет пройдена, то приостановится выплата пенсии. Приостанавливается именно выплата средств, а не их начисление.

То есть все время, пока пенсионер не завершит процедуру, пенсия будет начисляться, она никуда не исчезнет, а останется "замороженной".

После того, как лицо идентифицируется, в течение 10 дней Пенсионный фонд должен обработать проведение этой процедуры, а затем лицу должны выплатить выплаты за все периоды, за которые деньги "заморозили".

справка Инна Мирошниченко Адвокат Адвокат юридической компании «Максим Боярчуков и партнеры». Училась в Харькове в юридической академии. Имеет опыт работы в юридической сфере более 10 лет. Сначала работала юристом. Уже шесть лет занимается адвокатской деятельностью.

