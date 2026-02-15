'Наталочка разочаровала': Денисенко показала новые фото с Савранским и нарвалась на хейт

Пара не скрывает своих чувств.

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко столкнулась с критикой в сети из-за новых фотографий со своим бойфрендом Юрием Савранским.

В День святого Валентина артистка опубликовала в своем Instagram-блоге серию романтических снимков с предпринимателем, которые они сделали на Киевском море. Пара сняла поцелуи и объятия, а также устроила фотосессию в домике:

"Показуха, которую мы можем себе позволить с любимым. Хотя хорошо, что мы все же кое-что не показали. Наслаждайтесь и берегите чувства, которые подарила вам жизнь. Возможно, другого времени не будет...".

На некоторых фото Денисенко и Савранский без рубашек, что понравилось не всем подписчикам актрисы. Также некоторые раскритиковали Наталью за то, что она якобы скрывала отношения с новым мужчиной:

"Интересно, а сколько таких чувств у вас еще будет? Вы хоть сама в эти сказки верите?".

"Зачем было лгать в интервью на всю страну? Это ваша жизнь, но ложь перечеркивает отношение к вам".

"Есть такая примета: счастье любит тишину! Чем больше мы показываем свою жизнь, тем хуже для нас будет".

"Наталочка разочаровала...".

"Зачем хвастаться такими подробностями? Вам что, нечем больше заняться - все выносишь на показ? Что вы и кому хотите доказать?".

Напомним, ранее бывший муж Натальи Денисенко, воин ВСУ и актер Андрей Фединчик, заявил, что она завела новые отношения еще во время их брака. Сама актриса все отрицает.

