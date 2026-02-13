Шикарный вариант обеда или ужина на скорую руку.

Ленивые пельмени без лепки абсолютно не уступают по вкусу традиционному варианту, который требует приготовления теста, раскатки и формирования самих пельменей. На это уходит довольно много времени, поэтому запоминайте, как приготовить обед в два раза быстрее.

Как сделать ленивые пельмени - рецепт

В классическом варианте такие ленивые пельмени вареные нужно делать с фаршем, однако вы можете поэкспериментировать и приготовить их даже с картошкой или грибами - на манер вареников. Тем не менее для первой пробы пера лучше воспользоваться стандартным рецептом, а уж потом вносить свои коррективы.

Ингредиенты:

четыреста граммов мясного фарша;

триста-четыреста граммов муки;

двести граммов репчатого лука;

два-три яйца;

соль, перец;

два-три лавровых листа;

десять штук перца горошком.

Запоминайте, как приготовить ленивые пельмени, чтобы порадовать своих близких вкусным обедом. Для начала нужно выложить в глубокую миску фарш, перемешать ложкой и отставить в сторону. Репчатый лук очистить, мелко нарезать, добавить к мясу. Посолить, поперчить, тщательно перемешать.

ВАЖНО: для приготовления пельменей таким образом категорически запрещено использовать кухонный комбайн или блендер, иначе фарш получится слишком жидким, и вам будет сложно сформировать мясные шарики.

Когда полуфабрикат будет готов, нужно смочить руки водой и сделать несколько маленьких мясных шариков, как на фрикадельки. В отдельную миску вбить яйца, немного посолить, влить буквально две столовых ложки воды, перемешать массу венчиком или вилкой. На плоскую тарелку высыпать муку, обвалять в ней мясные шарики, затем окунуть в яичную смесь, потом снова в муку, в яйца и опять в муку.

Налить в кастрюлю воду, довести до кипения, добавить лавровый лист, перец горошком и соль. Аккуратно выложить пельмени и перемешать лопаткой, чтобы они не прилипли ко дну. Варить на медленном огне 2-3 минуты до готовности, затем достать и выложить на тарелки. Ленивые пельмени можно подавать со сметаной, кетчупом, майонезом или любым другим соусом.

