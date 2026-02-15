После скандала на Супербоуле в США провели опрос - результаты Трампа не порадуют

В целом американцы остались довольны выступлением Bad Bunny.

В Соединенных Штатах Америки провели новый опрос, который неожиданно показал преимущество певца Bad Bunny над президентом Дональдом Трампом в вопросе представления страны.

Конфликт между артистом и политиком вспыхнул после выступления Bad Bunny на Супербоуле. Тогда Трамп резко раскритиковал шоу, назвав его оскорблением Америки. "Никто не понимает, что этот парень говорит, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей Америке и во всем мире. Это "шоу" - просто пощечина нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды", - сказал тогда американский президент.

По данным опроса Yahoo!/YouGov, 42% респондентов считают, что именно Bad Bunny лучше представляет США, тогда как Трампа выбрали 39%. Еще 20% не смогли определиться, передает Variety. В целом 43% опрошенных положительно относятся к артисту, тогда как 36% - отрицательно. Также 44% поддержали его выбор в качестве хедлайнера Супербоула, а 35% - нет.

Около 47% американцев заявили, что смотрели перерыв шоу, и среди них преобладали положительные оценки: 30% сказали, что им понравилось выступление, и только 8% остались недовольными. Исполнение песен на испанском языке не стало проблемой для большинства зрителей: 31% поддержали это решение, тогда как 11% - раскритиковали.

Особенно одобрительно аудитория оценила финальное послание артиста - со словами "God bless America" и упоминанием стран Америки на фоне слогана о силе любви. Его поддержали 60% опрошенных.

Выступление Bad Bunny в перерыве Суперкубка 2026 года стало одним из самых обсуждаемых в современной истории шоу. Артист сделал акцент на своей латиноамериканской идентичности, исполнив сет полностью на испанском языке, совместив хиты с визуально яркой постановкой и танцевальными номерами.

Шоу собрало более 128 миллионов зрителей и вызвало широкий резонанс - от восторга за культурную репрезентацию до критики со стороны консервативных политиков. Вместе с Bad Bunny на сцене появились Карди Би, Рики Мартин, Леди Гага и Педро Паскаль.

