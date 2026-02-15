Как правильно готовить кускус на пару: эксперт назвал лучший способ

В общем, есть два способа приготовления этой крупы.

Кускус, который происходит из Северной Африки, является вкусным гарниром, заслуживающим большего внимания. Это вкусное и удобное блюдо, которое хорошо сочетается с мясом и овощами. Поэтому эксперт Дэвид Давыдов рассказал для The Takeout о лучшем способе приготовления кускуса.

По его словам, есть два способа приготовления кус-куса. Первый - это традиционный марокканский метод, при котором для приготовления ингредиента используется специальная посуда, которая называется кускуссьер. Однако большинство поваров за пределами Северной Африки, скорее всего, выберут современный метод.

"Сначала нужно положить кускус в миску или кастрюлю и слегка приправить, обычно щепоткой соли и каплей оливкового масла или сливочного масла, чтобы зерна не слипались. Затем нужно вскипятить воду или бульон, залить им кускус и сразу накрыть крышкой. Когда зерна впитают жидкость, снимите крышку и осторожно разрыхлите кускус вилкой. После разрыхления дайте ему постоять еще минуту-две, и он станет прекрасно легким и воздушным", - заверил Давыдов.

Специалисты говорят, что во время варки важно не прерывать процесс приготовления на пару.

"Этап выстаивания важен, потому что кускус не заканчивает готовиться в тот момент, когда на него попадает горячая вода; он продолжает впитывать влагу, пока стоит. Если слишком рано снять крышку или перемешать, вы прервете этот процесс, и текстура может стать липкой или неравномерной", - отметил эксперт.

Также Давыдов дал несколько советов по вкусу.

"Приготовление кус-куса на овощном или курином бульоне вместо обычной воды мгновенно придает ему большую глубину и тепло. Небольшое количество оливкового масла или немного сливочного масла добавляет насыщенности и предотвращает слипание зерен, почти как покрытие макарон перед добавлением соуса", - объяснил он.

Кроме того, можно экспериментировать с различными специями и травами, такими как куркума, тмин, кориандр и петрушка.

"После приготовления на пару многие повара любят добавлять лимонную цедру или сок, или используют поджаренные орехи для текстуры. Сухофрукты, такие как изюм или финики, добавляют тонкой сладости, которая уравновешивает пикантные рагу или запеченные овощи", - сказал эксперт.

По его словам, кускус хорошо сочетается почти со всем.

"Главное - рассматривать кускус как основу, которая подчеркивает вкус, а не конкурирует с ним. Подавайте его с паровыми овощами, чтобы получить классическое блюдо, или добавьте немного изысканности, добавив баранину тажин", - советует Давыдов.

