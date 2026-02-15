'Задействуют даже бронетехнику': военный рассказал о сильном давлении врага под Покровском

По словам защитника, во время тумана враг идет на штурм даже большими группами.

Враг давит на Гришино Донецкой области, которое находится недалеко от Покровска. Россияне хотят его захватить и там накопить свои войска для дальнейшего продвижения на север. Об этом рассказал пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр с позывным Гусь в эфире "Киев24".

Он отметил, что враг пытается накапливаться в различных укрытиях ближе к нашей линии обороны.

"Очень давят россияне на Гришино, которое расположено к северо-западу от Покровска", - подчеркнул Гусь.

По его словам, цель врага - как можно больше накопиться там и уже уйти от Покровско-Мирноградской агломерации на север.

"Они пользуются туманом, плохими погодными условиями, когда мы не можем вести эффективную аэроразведку", - сказал военный.

При этом он добавил, что во время тумана происходит даже не просачивание, а россияне иногда большими группами могут идти или даже передвигаться на броне.

Военный с позывным Гусь отмечает, что на этом направлении воюет очень большой вражеский контингент, который все время пополняется.

По его словам, цель врага сейчас и весной - захватить Родинское и окончательно в Гришином закрепиться и накопиться.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, военный обозреватель Денис Попович отмечал, что россияне нацелились на логистику ВСУ в Донецкой области в районе Покровска и Мирнограда.

При этом он добавил, что украинские защитники истощают вражеские войска на Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, враг сосредоточил там значительные ресурсы - речь идет о 150-170 тысячах российских военных. При этом в целом на территории Украины находится около 700 тысяч оккупантов.

Попович сказал, что сейчас россияне пытаются действовать в основном на флангах, атакуют Гришино, атакуют Родинское. Это населенные пункты с разных сторон этой агломерации. Бои идут непосредственно в Родинском.

