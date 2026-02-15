Пряная и сладковатая свекла отлично сочетается с корейской приправой.

Пряная морковь по-корейски покорила многие семьи, но это не единственный овощ, который можно приготовить таким образом. Не менее интересной с корейскими специями получается свекла. Она сама по себе сладковатая, с богатым вкусом, который еще лучше раскрывается после маринования.

Мы рассказали, как готовится восхитительная свекла по-корейски, от которой у всех близких потекут слюнки. Эта закуска простая в приготовлении и необычна на вкус, сочетая знакомый родной аромат и восточные нотки.

Свекла по-корейски - классический рецепт

Таким способом готовится свекла по-корейски вареная или сырая - в обоих случаях будет вкусно, но вареный овощ получится менее острым.

Подготовьте такие ингредиенты:

килограмм свеклы;

одна крупная или две мелкие луковицы;

пять зубчиков чеснока;

столовая ложка уксуса;

полторы столовые ложки сахара;

чайная ложка соли;

две столовые ложки подсолнечного масла;

половина чайной ложки кинзы;

щепотка черного перца;

половина чайной ложки кориандра в зернах;

острый перец чили по желанию;

кунжут, зеленый лук для подачи.

Свеклу почистите и натрите на корейской терке. Посолите и оставьте на 60 минут, периодически переминая салат руками, чтобы выделился сок. Затем эту жидкость выжмите в отдельную миску - она пригодится позднее. Зерна кориандра поджарьте пару минут на сухой сковороде (это раскроет их аромат) и разотрите в ступке.

В свекольный салат всыпьте сахар, кинзу, кориандр, черный перец. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Если не хочется возиться с подготовкой специй, можно взять уже готовые - свекла по-корейски с приправой для моркови готовится с полной столовой ложкой.

Лук нарежьте мелким кубиком и пожарьте на сковороде с маслом 5-6 минут, пока он не станет золотистым. Добавьте к общей свекольной массе. Затем влейте уксус.

Последним в салат по желанию добавляется перец чили, нарезанный мелкими кусочками. Чем его больше, тем более острая получится острая свекла по-корейски. Его также можно вообще не добавлять.

Салат тщательно перемешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 8 часов, а лучше на сутки. Попробуйте готовую закуску - если получилось слишком остро, можно добавить сцеженный свекольный сок, и вкус станет мягче. Перед подачей посыпьте семенами кунжута и рубленым зеленым луком - традиционными корейскими добавками.

Если вам нужна свекла по-корейски на зиму, заготовку можно разложить по небольшим хорошо промытым банкам. При этом стерилизовать их необязательно.

