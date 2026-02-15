Топовые военные Великобритании и Германии призвали население готовиться к войне с Россией

Военные чиновники приводят аргументы в пользу усиления армий.

Высшие военные руководители Великобритании и Германии обратились с беспрецедентным совместным призывом к общественности принять "моральные" аргументы в пользу перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией, пишет The Guardian.

С этой просьбой обратились главный маршал авиации начальник штаба обороны Великобритании Ричард Нейтон и начальник обороны Германии генерал Карстен Бройер. Они позиционировали себя не только как военные лидеры двух стран, которые больше всего тратят военные средства в Европе, но и "как голоса Европы, которая теперь должна столкнуться с неудобными правдами о своей безопасности".

Они заявили, что военная позиция России "решительно сместилась на запад". А также подчеркнули, что в обороне и безопасности Европы нужны "решительные изменения".

В совместной статье, опубликованной в Guardian и немецкой газете Die Welt после Мюнхенской конференции по безопасности, военные заявили, что они обязаны "объяснить, что поставлено на карту, чтобы общественность могла понять, почему Великобритания и Германия обязались к самому большому устойчивому увеличению расходов на оборону со времен окончания холодной войны":

"В этих усилиях есть моральный аспект. Перевооружение – это не разжигание войны. Это ответственные действия стран, которые полны решимости защитить свой народ и сохранить мир".

Нейтон и Броер пишут: "Если Россия воспринимает Европу как слабую или разделенную, она может обрести смелость распространить свою агрессию за пределы Украины. История учит нас, что сдерживание не работает, когда противники чувствуют разобщенность и слабость. Мы знаем, что российская агрессия и намерения выходят за пределы Украины".

Повторяя формулировки, используемые правительственными чиновниками Великобритании, Германии и других европейских государств, Нейтон и Броер заявили, что сложность угроз требует "честного разговора с нашей общественностью на всем континенте о том, что оборона не может быть прерогативой только военнослужащих".

Они призвали к "защите всего общества" с устойчивой инфраструктурой, исследованиями и разработками в области технологий со стороны частного сектора, а также национальными институтами, готовыми функционировать в условиях растущих угроз.

Отношение населения к перевооружению

Издание отметило, что среди избирателей в Великобритании и Германии наблюдается значительное нежелание соглашаться на экономические трудности в обмен на перевооружение. Даже несмотря на то, что большинство людей в обеих странах видят высокую вероятность третьей мировой войны в ближайшие пять лет.

Также издание напомнило о результатах опросов, проведенных в Великобритании, Германии и Франции. Опросы показали, что повышение налогов и увеличение расходов на вооруженные силы одобряют меньшинство населения во всех трех странах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на днях заявил, что Великобритании срочно нужны более тесные оборонные отношения с Европой, охватывающие закупки и производство, чтобы Великобритания была в центре более сильной европейской оборонной структуры. Европа, по его словам, была "спящим гигантом", но промышленное планирование и закупки были фрагментированными.

