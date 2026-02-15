В Украине разработали комплекс ПВО 'Шершень': на нем уже испытали 5 типов ракет

Пусковую установку ЗРК и радар показали на видео с оборонной выставки, которая проходит в Эр-Рияде.

Украина разработала систему противовоздушной обороны "Шершень". Ее уже испытали пятью типами ракет. Об этом рассказал директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров, сообщает Милитарный.

Издание пишет, что пусковую установку зенитного ракетного комплекса и радар из его состава показали 12 февраля 2026 года на официальном видео от NAUDI с оборонной выставки World Defense Show 2026, которая проходит в Эр-Рияде.

Издание пишет, что ЗРК "Шершень" уже оттестирован на пяти типах ракет - это ракеты советского, иностранного производства, а также украинские разработки.

"Почему пять? Потому что просто пять отстреляли. Если будут другие типы, необходимые для имплементации, то, соответственно, будет проведена работа по их адаптации, и они так же могут использоваться с этого комплекса", – рассказал директор NAUDI.

По его словам, система разработана таким образом, чтобы была возможность использовать ракеты разных калибров с одной пусковой установки.

"Это устраняет зависимость от одного поставщика, ведь поставщики работают в конкурентной среде и хотят привязать заказчика к себе на десятки лет. И потом возникает ситуация, когда, условно, есть пусковые, а ракет нет, и объем производства ракет, во-первых, невелик, а во-вторых, они с каждым годом все дорожают и дорожают", – пояснил Гончаров.

В состав зенитного ракетного комплекса "Шершень" входят пункт управления радарной станции, пусковые установки, пуско-зарядные машины, транспортно-зарядные машины.

Отмечается, что дальность поражения зависит от конкретной ракеты, которую будет использовать комплекс. По возможностям ракет комплекс относится к системам малой дальности. "Милитарный" сравнивает его с немецким IRIS-T SLM и норвежско-американским NASAMS.

Гончаров рассказал, что при необходимости в комплекс можно интегрировать любой радар.

"Под комплекс может адаптироваться радар в соответствии с пожеланиями заказчика. То есть нет жесткой привязки, что здесь должен быть только Thales, или здесь должен быть только HENSOLDT, или должен там Teledyne, Girafe, еще какой-то радар. Все это можно адаптировать, и система управления очень гибкая, ну и как минимум в три раза дешевле, чем мировая", – сказал он.

ПВО Украины

Как сообщал недавно УНИАН, Украина создала лазер для уничтожения "Шахедов" модели Sunray. По словам журналиста Саймона Шустера, это оружие "не издает ни звука и не излучает света, даже того знакомого из фильмов красного луча". Он рассказал, что недавно украинские солдаты и инженеры показали ему свой прототип, который показался ему слишком простым в использовании. На вид он напоминал любительский телескоп с несколькими камерами, прикрепленными по бокам. Шустер поделился, что разработчики украинской модели Sunray, о существовании которой ранее не сообщалось, создали свой лазер примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов.

Впрочем, по мнению пилота-инструктора Романа Свитана, Украина не сможет закрыть небо лазерной ПВО. Мол, использование лазерного оружия для сбивания вражеских воздушных целей является оптимальным на кораблях. "Потому что для накачки лазера нужно 50 киловатт мощности электроэнергии. А посмотрите на генератор на 50 киловатт где-нибудь возле торгового центра. Поймете, что это такое. Поэтому такое оружие может использоваться там, где есть возможность получить несколько десятков киловатт мощности, для создания луча", - сказал Свитан.

