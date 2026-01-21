Рассказываем, какого числа Китайский Новый год наступает в 2026 году и о его главных обычаях.

Китайский Новый год - это один из самых ярких праздников не только в Китае, но и в других странах Азии. Он окружен древними традициями, символикой и особенными ритуалами. В это время принято собираться семьями, украшать дома и соблюдать определённые запреты, чтобы привлечь удачу и благополучие на весь год. Когда наступает, а также сколько длится Китайский Новый год 2026, - рассказываем далее.

Когда будет Китайский Новый год в 2026 году

Китайский Новый год - это Новый год по восточному календарю. С древних времен он считается главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Но его дата, в отличие от западного Нового года, меняется каждый год.

Праздник в Китае наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния - 21 декабря. В григорианском календаре это обычно приходится на период с 21 января по 21 февраля. В 2026 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 17 февраля - в этот день и начнут праздновать на востоке Новый год.

Сколько длится Китайский Новый год 2026

Почему начнут праздновать? Потому что Новый год в Китае в отличие от нашего длится не один день - это целый обрядовый цикл. В этом году он продлится 16 дней. Таким образом, праздник начнется 17 февраля, а закончится 3 марта, в Праздник фонарей, который отмечают в первое полнолуние нового лунного года.

И это еще не все. В Китае будут встречать не 2026 год, а 4723-й. Символ его, как наверняка уже знают многие, - Красная Огненная Лошадь.

Китайский Новый год 2026 - обычаи, приметы и запреты

Каждый Новый год в Китае связан с уникальной комбинацией - она повторяется лишь раз в 60 лет. Эта комбинация состоит из одного из 12 зодиакальных животных и определенного цвета одной из пяти стихий: воды, земли, металла, огня или дерева.

В 2026 году Китайский Новый год будет символизировать Лошадь с элементом Огня, а основным цветом года станет красный.

Во время Китайского Нового года дома украшают красными декорациями, запускают петарды и фейерверки, смотрят танцы львов и драконов, а за семейным столом едят цзяоцзы - традиционные китайские пельмени.

Также у китайцев есть свои "инструкции" на каждый из 16 дней праздника, куда входят семейные ужины, визиты к родственникам, посещения храмов, могил, выезды на природу и другие.

Интересные факты о Китайском Новом годе:

считается, что красный цвет и петарды отпугивают злых духов – поэтому и первого, и второго должно быть много;

самый популярный презент на восточный Новый год - конверт красного цвета с деньгами;

праздник вызывает самую масштабную миграцию в мире - миллионы китайцев едут домой;

одинокие молодые люди иногда берут с собой домой подставных женихов и невест, чтобы избежать давления со стороны семьи.

Есть и запреты в праздник: например, в Новый год не рекомендуется принимать душ, подметать пол или выбрасывать мусор - это все может принести несчастье.

Кстати, в отличие от привычных нам представлений, в китайской традиции считается, что год собственного животного по лунному календарю - один из самых непростых и испытательных в жизни человека.

